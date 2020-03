„Arbeit gibt’s genug“: Naturschutz in all seinen Facetten

„Arbeit gibt’s genug“: Diese Bilanz zog der langjährige Vorsitzende des Arbeitskreises (AK) Naturschutz Walpertskirchen, Hans Fertl, in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Büchlmann.

Walpertskirchen–Für den AK zeichnet sich eine neue Weichenstellung ab. Die gemeinnützige Organisation soll ein eingetragener Verein werden. Außerdem wurde beschlossen, eine Haftpflicht- und Unfallversicherung für die Mitglieder abzuschließen.

Mehr als 230 Nistkästen werden betreut

Um zahlreiche Amphibien vor dem Tod auf der Straße zu bewahren, wurde vor kurzem der Krötenzaun in Hörlkofen wieder aufgestellt. Außerdem sollen, wie jedes Jahr, über 230 Nistkästen betreut werden. Zudem will man Arbeiten bei der Radlgasse durchführen. Es gelte, einige Schilder zu erneuern, die über die dort gepflanzten Gehölze informieren, und Bäume auszuschneiden. Zudem betreuen die Naturschützer dort einen Blühstreifen, den sie 2018 angelegt haben.

Rund 100 Bienenhotels in der Gemeinde

Inzwischen gibt es dank der engagierten Arbeit der Aktiven zudem rund 100 kleinere und größere Bienenhotels in der Gemeinde. Das erfolgreiche Volksbegehren zur Artenvielfalt kommentierte Fertl erfreut: „Da tut sich schon was, bis hinauf in die höchsten politischen Kreise.“

Pflanzungen und Gehölzpflegearbeiten stehen im Jahresprogramm. Fertl begrüßte Gartenbaustudentin Eva-Maria Huber als Neumitglied. Auch Fertls Tochter Hanna und Enkelin Melli sind mit ihren Familien beigetreten.

Bei den Neuwahlen 2022 soll der Vorstand verjüngt werden

Der AK Naturschutz hat knapp 60 Mitglieder. Fertl bedankte sich in der Versammlung beim langjährigen Kassier Norbert Iglauer für dessen gewissenhafte und zuverlässige Arbeit. Iglauers Nachfolger ist Hans Ippisch. Bei den Neuwahlen im Jahr 2022 soll eine Verjüngung des Vorstands gelingen. Das kündigte der 77-jährige Vorsitzende an, der den AK seit 38 Jahren führt. Die Aufgaben sollen dann im Team auf mehrere Schultern verteilt werden. „Unsere Arbeit ist nicht nur sinnvoll. Sie macht auch fast immer Spaß. Es geht weiter“, sagte Fertl zuversichtlich.

Vroni Vogel