Mehr Radstellplätze für den Bahnhalt Walpertskirchen

Von: Veronika Vogel

Die Gemeinde Walpertskirchen will weitere Radstellplätze am Bahnhalt schaffen. Dafür gibt's Geld vom Bund.

Walpertskirchen – Über die Bike+Ride-Offensive, eine Kooperation des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und der Deutschen Bahn (DB), soll am Walpertskirchener Bahnhaltepunkt eine überdachte Fahrradanlage entstehen. Der Walpertskirchener Gemeinderat beschied diese Offensive positiv, die mit einem Bundeszuschuss von 70 Prozent gefördert wird.

Die Gemeinde hatte bei der DB Interesse an zusätzlichen Fahrradstellplätzen angemeldet und in Abstimmung mit dem örtlichen AK Pro Bahn um die Prüfung möglicher Standorte im Bereich des Bahnhofareals gebeten. Zwei Flächen seien positiv bewertet worden. Der Gemeinderat favorisierte davon eine in Richtung der ehemaligen Gastwirtschaft Lex.

Die Prognose für den Gesamtbedarf von B+R-Stellplätzen bis 2040 am Bahnhof Walpertskirchen beträgt nach Auskunft der DB rund 25 Stellplätze. Momentan befinden sich zehn am Bahnhof. Damit liege das Ausbauziel bei 15 Stellplätzen, erläuterte Bürgermeister Franz Hörmann (CSU). Innerhalb dieses Konzeptes seien etwa 24 Stellplätze positiv geprüft worden. „Irgendwann wird der Bedarf kommen“, meinte Hörmann und sprach von einer „Investition in die Zukunft“, wobei Fabian Fellermeier (CSU) bezweifelte, „dass die Fahrradfahrer sehr viel mehr werden“.

Abschließbare Fahrradboxen für E-Bikes wären zwar auch wünschenswert, seien aber für die Größe des Bahnhalts aus Kostengründen nicht vorgesehen. Josef Glockshuber (FW) sprach sich für eine möglichst einfache Variante aus. Hörmann erklärte, dass nur eine überdachte Fahrradanlage gefördert werde. Das Projekt soll weiterverfolgt werden. Es sei der Versuch einer besseren Anbindung, erläuterte Hörmann mit Blick auf das Fahrradkonzept des Landkreises Erding. vev