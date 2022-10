Hörmann: Meilenstein für die Gemeinde

Teilen

Festlicher Rahmen: Mit Gedichten und fröhlichen Liedern feierten die Buben und Mädchen bei der Einweihung ihr neues Kinderhaus in Walpertskirchen und bekamen dafür viel Applaus von den Gästen. © Vroni Vogel

Das neue, sechsgruppige Haus der Kinder ist bewusst im Dorfzentrum von Walpertskirchen angesiedelt und der Betreuungsbetrieb bereits aufgenommen worden. Jetzt fand die Einweihung statt.

Walpertskirchen – „Kinder gehören in die Mitte der Gesellschaft und damit auch in die Mitte unseres Ortes. Der Jubeltag steht am Ende von fünfeinhalb Jahren, die wir intensiv diesem neuen Haus gewidmet haben.“ Mit diesen Worten begrüßte Walpertskirchens Bürgermeister Franz Hörmann die vielen Gäste zu den Feierlichkeiten, darunter auch die Kindergartenfamilie. Mit diesem Gebäude habe die Gemeinde „einen Meilenstein“ geschaffen und damit die seit 1972 bestehende „Übergangslösung, so auch wirklich tituliert in den Unterlagen, im alten Schulhaus nach 50 Jahren abgelöst“.

Der Neubau entstand in unmittelbarer Nachbarschaft des alten Kindergartens. Zirka 15 Planungsunternehmen und 25 ausführende Firmen seien an dem Millionenprojekt mit hohen ökologischen Standards beteiligt gewesen. Die Kosten liegen bei etwa 6,3 Millionen Euro, wobei rund 2,8 Millionen Zuschüsse erwartet werden. Der Gemeindechef dankte allen am Bau Beteiligten.

Kindergartenleiterin Gabi Cilsik blickte in die 50-jährige Geschichte der katholischen Betreuungseinrichtung zurück, deren Geburtstag mit der Einweihung des Neubaus ebenfalls gefeiert wurde. Der Kindergarten sei seit 1972 durchgängig in kirchlicher Trägerschaft und mit einer Gruppe gestartet. Die Räumlichkeiten im ehemaligen Schulhaus wurden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Laufe der Jahre sei der Bedarf an Kindergartenplätzen ständig gestiegen. Weitere Gruppen wurden etabliert. 2008 sei die Betreuung für Kinder unter drei Jahren in den Startlöchern gestanden. „Die Grundschule nahm die Krippengruppe aus Platzmangel in ihren Räumlichkeiten auf.“ Nachdem nicht alle Räume „den geltenden Vorschriften und Richtlinien von Brandschutz und Statik“ entsprochen hätten, zog im Frühjahr 2018 zudem eine der drei Kindergartengruppen ins Schulhaus um. Cilsik bedankte sich bei Schulleiterin Birgit Hipper für „die vielen Jahre der Gastfreundschaft“ und überreichte der Lehrerin einen Blumenstrauß.

Inzwischen besuchen über 100 Kinder, die meisten mit Mittagessen bis in den Nachmittag, das Haus der Kinder mit zwei Krippengruppen, eine Gruppe mit Zwei- bis Dreijährigen sowie drei Regelkindergartengruppen mit Einzelintegrationsplätzen.

Wie Cilsik weiter ausführte, habe sich inzwischen auch die Zugehörigkeit seitens des Trägers geändert, der nach wie vor kirchlich ist: „Unser Kindergarten wurde zum 1. Januar 2018 Teil des neugegründeten Kita-Verbundes Forstern-Tading mit insgesamt fünf Kitas.“ Pfarrerverbandsleiter Christoph Stürzer, der zudem Walpertskirchens Seelsorger ist, nahm die Segnung vor.

Architektin Melanie Wenderlein vom Münchener Planungsbüro Hirner & Riehl stellte das neue Gebäude in seinen baulichen Grundzügen vor und ging überdies auf die spielerischen Aktivitäten ein, mit denen die Kindergartenkinder eingebunden wurden, die im Altbau als direkte Nachbarn Tag für Tag das Wachsen ihrer zukünftigen Bleibe erlebt haben. Die Buben und Mädchen schaufelten beispielsweise beim Spatenstich eifrig mit. Der künftige Neubau wurde ihnen vom Architektenteam auch über ein Baustellen-Puzzle begreifbar gemacht.

Landrat Martin Bayerstorfer bekannte, dass er aus dem Staunen nicht herausgekommen sei und lobte den Neubau als „unglaublich zukunftsorientiert und ökologisch vorbildlich“. Sein Fazit: „Ein hervorragendes Invest“, das seitens der Gemeinde „mutig umgesetzt worden ist“.

Der gehört jetzt uns: Einen symbolischen Schlüssel übergab Walpertskirchens Bürgermeister Franz Hörmann (l.) den Kindern in ihrem neuen Haus. Kindergartenleiterin Gabi Cilsik (M.) freute sich und blickte zudem auf 50 Jahre Kindergarten zurück. © Vroni Vogel

Die Elternvertreterinnen zeigten sich „sehr glücklich“ über den Neubau. Die Kinder nahmen mit einem fröhlichen Einzug ihr Haus in Besitz, sangen Lieder und trugen Gedichte vor. Außerdem erhielten sie von Bürgermeister Hörmann einen großen Schlüssel. Für die musikalische Umrahmung sorgte ein Ensemble der Kreismusikschule mit den Walpertskirchenerinnen Franziska Meier, Anna und Maria Kellner und KMS-Lehrerin Ursel Adelsberger, die am Ort schon viele musikalische Früherziehungsgruppen unterrichtet hat. Die Öffentlichkeit nutzte rege das Angebot, den Neubau zu besichtigen, dem auch Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf einen Besuch abstattete.

VRONI VOGEL