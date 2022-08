Mit fast 60 noch zum Freiwilligendienst

Von: Helena Grillenberger

Hinterm Steuer des Malteser-Busses war Johann Fellermeier (59) in seiner Zeit als Bundesfreiwilligendienstleistender unterwegs. Und was einem auch klar sein muss: Nicht alle Fahrgäste bleiben für immer. Johann Fellermeier erklärt, dass auch das zum Dienst dazu gehört Fahrgäste von 3 bis 97 Jahre Sinnvolle Aufgabe im Ruhestand © Helena Grillenberger

Johann Fellermeier ist 59 Jahre alt - und hat erst kürzlich seinen Bundesfreiwilligendienst geleistet. Weil es ihm so gut gefallen hat, arbeitet er weiterhin bei den Maltesern.

Walpertskirchen – Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst – für gewöhnlich sind es junge Erwachsene, die sich nach der Schule ein Orientierungsjahr nehmen, um ihren Weg zu finden. Anders Johann Fellermeier: Der 59-jährige Ruheständler leistete von September 2020 bis 2021 ein Jahr Bundesfreiwilligendienst (BFD) Ü 27 bei den Maltesern. Der Dienst ist längst vorbei – doch Fellermeier geblieben. Auf 450-Euro-Basis, „weil es so Spaß macht“.

Mehr als 40 Jahre lang war der 59-jährige Beamter bei der Telekom. „Ich hab’ nur vor dem PC gesessen, das wollte ich einfach nicht mehr“, erklärt der Walpertskirchener. Deswegen habe er den „Engagierten Ruhestand beantragt“ – „und Gott sei Dank bekommen“. Der „Engagierte Ruhestand“ ist ein spezielles Programm für Beamtinnen und Beamte aus Postnachfolgeunternehmen ab dem 55. Lebensjahr.

Im Internet war Fellermeier auf eine BFD-Ü 27-Stelle der Malteser aufmerksam geworden. Ein Telefonat habe es gebraucht, erzählt der 59-Jährige, dann sei die Sache schon in trockenen Tüchern gewesen.

Für den „Engagierten Ruhestand“ müssen mindestens 1000 Stunden soziale Arbeit geleistet werden. Wie beim normalen BFD gibt es Pflichtseminare – allerdings nicht 30 Tage, sondern nur zwölf. Und nur drei davon sind fest vorgegeben, „der Rest ist frei wählbar“, erklärt Sebastian Oberpriller, Kreisgeschäftsführer der Malteser Erding, Freising und Ebersberg.

Während ein normaler BFD in Vollzeit abgeleistet wird, gibt es bei der Ü 27-Variante auch die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten. Das hat Fellermeier zwischenzeitlich auch getan. Sein Arbeitstag: Von 6 bis 18 Uhr war er im Einsatz, morgens Kinder und Jugendliche zur Tagesstätte oder in die Schule sowie Senioren zur Tagespflege fahren, nachmittags alle Fahrgäste wieder nach Hause bringen. Tagsüber wurde er als Springer eingesetzt, für Reha- und Dialysefahrten oder Arztbesuche.

„Am Anfang hab’ ich schon geschluckt“, gibt Fellermeier zu. Bei der Telekom hatte er eine 38-Stunden-Woche – von 9 bis 17 Uhr. Im BFD waren es 39 Stunden, ab 6 Uhr über den ganzen Tag verteilt. „Der Tag ist recht zerrissen, aber grundsätzlich lang“, sagt er. „Das ist nicht anstrengend, aber eine Herausforderung.“

Die Bandbreite an Fahrgästen von 3- bis 97-Jährigen mache die Arbeit interessant. „Es is’ einfach schee, und es gibt einem was zurück“, meint Fellermeier. Trotzdem: Nach dem ersten Tag habe er kurz überlegt, ob er wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat. „Aber einmal drüber schlafen, dann war’s vorbei. Und wie man mit den Leuten umgehen muss, lernt man ganz schnell.“

Gerade die Kinder würden bei den Neuen gern die Grenzen austesten, sagen Fellermeier und Oberpriller. An Fellermeiers erstem Tag etwa habe ein Kind neben ihm gesessen, das dauernd gespuckt habe – um ihn zu provozieren. „Die Kinder kennen die Regeln, aber wenn jemand Neues kommt, versuchen sie’s halt“, so Fellermeier.

Besonders beeindruckt haben den 59-Jährigen die jugendlichen Bufdis und FSJler. „Wenn man die an ihrem ersten Tag hier gesehen hat und dann am Schluss – die haben sich dermaßen entwickelt“, zeigt er sich erstaunt. „Sie haben Erfahrungen gesammelt, sind zuverlässiger, pünktlicher und verantwortungsvoller hier rausgegangen. Jeder hat seinen Weg gefunden.“

Dabei machen die Jugendlichen den Hauptteil an Freiwilligen aus. Momentan haben die Erdinger Malteser drei Jugendliche im BFD, aber keinen Ehrenamtlichen in der Ü 27-Variante. „Wir hatten, hier in Erding zumindest, auch noch keinen im BFD Ü 27, der zum Beispiel 30 war“, verrät Oberpriller. Der Durchschnitt liegt ihm zufolge eher bei über 55 Jahren.

Eingesetzt werden die Ü 27er als Fahrer, aber auch bei Essen auf Rädern gibt es Arbeit für die Ehrenamtlichen. Gelegentlich werde jemand im Schulbegleitdienst untergebracht, sagt Oberpriller. Generell sei das Einsatzgebiet sehr vielfältig.

Was man für das Ehrenamt braucht? Zuverlässigkeit, Einfühlungsvermögen und den Willen zum Umgang mit Menschen jeden Alters und Handicaps, zählt Fellermeier auf. „Da muss man für jede Person eine spezielle Technik entwickeln“, erklärt er, wie er den Umgang gelernt habe. „Man erfährt auch sehr viel Persönliches, vor allem von den Senioren“, erzählt er weiter. Auch Verschwiegenheit sieht er deshalb als notwendige Eigenschaft an.

„Und was einem auch klar sein muss: Nicht alle Fahrgäste bleiben für immer.“ Es könne sein, dass man einen Senior am Freitag noch putzmunter von der Tagespflege abholt und am Montag erfährt man, dass er am Wochenende gestorben ist. Auch bei Kindern passiere das ab und zu. „Das geht einem schon nah“, sagt Fellermeier.

Was für ihn die weniger schönen Erinnerungen aufwiegt: „Vor allem die Fahrten mit den Kindern.“ Er erzählt von einem Geschwisterpaar, beide mit einer Behinderung, die er nicht näher nennt. „Und die schauen dich an, mit ihrer Brille, und lachen dir ins Gesicht“, sagt Fellermeier. „Die freuen sich einfach nur, dass du da bist. Das geht richtig innen rein.“

Nach seinem Jahr im BFD wollte er deswegen auch nicht aufhören. Dass er auch im Ruhestand eine sinnvolle Aufgabe wollte, habe er schon lang im Hinterkopf gehabt. „Ich brauche den Umgang mit Menschen“, verrät der 59-Jährige, der auch bei der Walpertskirchener Feuerwehr aktiv ist. Dass es eine Beschäftigung bei den Maltesern sein würde, damit hätte er nicht gerechnet. Trotzdem sei es die richtige Arbeit für ihn, und er wolle dabei bleiben, solange er fit ist: „Ich würde es jederzeit wieder so machen“, sagt Fellermeier überzeugt. „Ich bereue keinen Tag, den ich hier war.“