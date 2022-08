Er setzte sich trotz seiner Krankheit bis zum Schluss für die Pflege ein: Trauer um Karl Weiß

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Karl Weiß ist kurz vor seinem 63. Geburtstag verstorben. © privat

„Es ist das größte Geschenk, dass sich mein Menschenbild so geändert hat“, sagte Hirntumorpatient Karl Weiß einmal unserer Zeitung. Unendlich dankbar für die ihm entgegengebrachte Liebe bei seiner Palliativversorgung, setzte er sich den Rest seines Lebens für die Pflege ein. Nun ist der bemerkenswerte Walpertskirchener verstorben.

Walpertskirchen – Was tun, wenn man urplötzlich die Diagnose einer unheilbaren, tödlichen Krankheit erhält? Eine brutale Frage für jeden, den sie trifft. Auch für den Walpertskirchener Karl Weiß. Am Ende seines Lebenswegs hat er für sich wohl vor allem eine Antwort gefunden: Dankbar sein. „Es ist das größte Geschenk, dass sich mein Menschenbild so geändert hat“, sagte er einmal unserer Zeitung unter Tränen. „Die Zuwendung an Menschlichkeit, an ungeteilter Aufmerksamkeit“ bei seiner Palliativversorgung habe ihn schlichtweg übermannt.

Und Weiß nutzte die ihm bleibende Zeit, um etwas zurückzugeben. Er sammelte Spenden für die Palliativstation der Klinik Wartenberg, er drehte dort ein Instagram-Video, in dem er sich für Verbesserungen im Pflegebereich aussprach. Und das neue Erdinger Sophienhospiz unterstützte er mit Tipps für Verbesserungen in der Einrichtung – da er im Baumanagement arbeitete, war er vom Fach. „Er war ein ganz besonderer Mensch“, sagt Hospiz-Leiterin Rita Gabler über Karl Weiß, der nun im Alter von 62 Jahren verstorben ist.

Vor dem schicksalhaften Tag im November 2019 befand sich Weiß noch „in einer anderen Welt“. Palliativpflege? Das tangierte ihn herzlich wenig. Weiß arbeitete im Baumanagement. „Da geht’s um Kampf, um Ellbogen ausfahren, um Egoismus“, sagte er einmal.

Doch all das ist vergessen, als er an besagtem Tag die Diagnose erhält: Ein Hirntumor, ein unheilbares Glioblastom, wächst in seinem Hirn. Die Diagnose ist für ihn, seine Frau Monika und die beiden erwachsenen Kinder ein Schock. Der Tumor kommt immer wieder, letztlich entscheidet sich Weiß gegen eine vierte Operation.

Das Palliativ-Team Erding vermittelt Weiß an die Palliativstation in Wartenberg, wo ihn die entgegengebrachte Liebe des Personals beeindruckt. Weiß beginnt, Spenden zu sammeln und bekommt die für ein Therapiegerät benötigten 4300 Euro zusammen, die er der Klinik über deren Freundeskreis, einen Förderverein, vermacht.

In besagtem Instagram-Video fordert Weiß dann die Politik auf, für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege zu sorgen. „Die Pflege in Deutschland befindet sich in einem erbärmlichen Zustand“, sagt er.

Weiß will am liebsten zuhause sterben, der Pflegeaufwand wird jedoch zu groß. Einige Zeit verbringt er im Hospiz in Vilsbiburg. Doch er hat noch einen großen Wunsch: Er will in seinem Heimat-Landkreis sterben, im Erdinger Sophienhospiz. Schon über ein halbes Jahr vor dessen Eröffnung nimmt er deshalb Kontakt zu Leiterin Gabler auf – und wird am Ende sogar der erste Bewohner dort. „Er war ein sehr reflektierter Mensch und ist mir extrem ans Herz gewachsen“, sagt Gabler über ihn.

Irene Hilf, auch Sprecherin der Klinik Wartenberg, hat Weiß seit seinem Einzug in Erding als Hospizbegleiterin betreut: „Er war schon ein besonderer Mensch, und ich bin froh, dass er von seinen Leiden erlöst ist und gut gehen konnte“, sagt sie.

Weiß hat lange gekämpft, einer Studie zufolge überleben gerade mal 14 Prozent die ersten zwei Jahre nach der Diagnose. Bei ihm waren es fast drei. Seine Familie schreibt in der Todesanzeige: „Du hast unser Leben für immer bereichert – mit deiner Liebe, Treue, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Mit deiner Freude an der Natur und deinem Interesse für fremde Kulturen. Mit deinem Faible für Besonderes. Mit deinem vielseitigen Wissen. Mit deiner Beharrlichkeit beim Lösen von Problemen.“ Und vor allem: „mit deinem Du-Sein“.

Die Trauerfeier findet am Samstag, 13. August, um 12 Uhr in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Erding am Kletthamer Feld 24 statt. Auf Trauerkleidung soll dabei verzichtet werden, so hat es sich Weiß gewünscht. Und natürlich bittet er wieder um Spenden (statt um Blumen), diesmal für den Lichtblick Seniorenhilfe.

„Der Tod ist nicht das Wichtigste, sondern die Begleitung dahin“, sagte Weiß einmal unserer Zeitung. Am heutigen Donnerstag wäre er 63 Jahre alt geworden.