Homer Simpson mahnt zum Langsamfahren

Teilen

Homer Simpson am Homerweg: Mit diesem Schild appellieren Anlieger der Walpertskirchener Neubausiedlung an der ED 20, langsam zu fahren und nicht schon im Ortsbereich massiv zu beschleunigen. © Vroni Vogel

Zu schnell auf der ED 20: Anlieger haben in Walpertskirchen ein Warnschild in Form der Zeichentrick-Figur Homer Simpson aufgestellt. Sie mahnt zum Langsamfahren.

Walpertskirchen – Sieht witzig aus, hat aber einen ernsten Hintergrund: Mit einem selbst gefertigten Schild in Form der Figur Homer Simpson aus der Fernsehserie „Die Simpsons“ weisen die Anwohner in Höhe des Homerwegs und der Erlenstraße im neuen Siedlungsgebiet in Walpertskirchen auf eine drängende Verkehrsproblematik hin: Die Kreisstraße ED 20, an der die Siedlung liegt, werde viel zu schnell befahren.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Wie Anlieger berichten, würden Autofahrer im Wohnbereich vor dem Ortsausgang in Richtung Neumaggen bereits erheblich beschleunigen. Nachdem im Siedlungsgebiet viele junge Familien mit Kleinkindern wohnen und Schulkinder die ED 20 auf ihrem täglichen Schulweg auch queren müssen, stellt sich für die Anwohner die Frage, weshalb nicht der gesamte Siedlungsbereich wirksam geschützt werde.

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h für die Kreisstraße beginnt erst kurz nach dem Neubaugebiet in Richtung Bahnhof. Die Gemeinde ist wegen dieser Verkehrsproblematik bereits mehrfach tätig geworden. Sie hat zwar bisher keinen Antrag auf die Ausweitung einer 30-km/h-Beschränkung gestellt, aber einen anderen Weg versucht: Man habe mündlich wie schriftlich beantragt, dass die Ortstafel von Walpertskirchen weiter Richtung Bockhorn versetzt werde. Mit der Reduzierung auf 50 km/h wäre schon etwas Geschwindigkeit weggenommen, wird seitens der Kommune argumentiert. Der Gemeinde sei zwar klar, dass dies mit der Straßenverkehrsordnung nicht konform sei, es aber im Landkreis vergleichbare Stellen gebe, wo die Ortstafel weit vor Beginn der Bebauung aufgestellt worden sei.

Das Landratsamt schreibt dazu auf unsere Anfrage: „Wir haben im Jahr 2021 eine Versetzung der Ortstafel und eine Geschwindigkeitsbegrenzung außerorts abgelehnt. Die aktuell bestehende Reduzierung auf Tempo 30 in der Bahnhofstraße haben wir 2021 sogar nachgebessert und zusätzliche Schilder aufgestellt, sodass Geschwindigkeitsmessungen ordnungsgemäß geahndet werden können.“ Nach einer Ortseinsicht mit Vertretern der Polizeiinspektion Erding und des Staatlichen Bauamts Freising ist man laut Landratsamt zu dem Schluss gekommen, dass eine Ausweitung der Geschwindigkeitsbegrenzung „rechtlich nicht begründet werden kann“.

Die Anliegerstraßen Homerweg und Erlenstraße seien zutreffend mit einer Tempo-30-Zone beschildert und somit beschränkt. Die ED 20 als Kreisstraße diene dem überörtlichen Verkehr und könne somit in diesem Bereich mit 50 km/h befahren werden.

Walpertskirchen hat nun einen weiteren Schritt unternommen und eine Verkehrszählung mit Messung an der ED 20 auf Höhe Erlenstraße durchgeführt. Dabei habe sich bestätigt, dass die zulässigen 50 km/h in Richtung Ortsausgang oftmals deutlich überschritten würden, heißt es aus dem Rathaus. Die Zählung und die Messung seien an den Landkreis mit entsprechendem Antrag und der Bitte um „eine erneute Prüfung hinsichtlich möglicher Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung zu Beginn der Wohnbebauung“ weitergeleitet worden.

Laut Gemeinde wäre es zudem hilfreich und unterstützend, wenn die Anwohner sich mit ihrem Anliegen selbst ans Landratsamt wenden würden.