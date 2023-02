Lehmers verlassen Kulturverein: „Irgendwann muss ein Ende sein“

Sie führen künftig den Kulturverein Jagdhaus Maxlruh: (sitzend, v. l.): Vize-Vorsitzender Otto Isemann, Schriftführer Otto Ilse, Vorsitzender und Bürgermeister Max Kressirer, Beisitzerin Heidemarie Hetz sowie (stehend v. l.) das Beisitzerteam Veronika Fischer, Thomas Kressirer, Matthias Junker, das Kassenprüfer-Duo Florian Modlmayr und Verena Kressirer, die beiden Archivverwalter Jakob Reiser und Johann Cerny, Brauchtumspflegerin Aloisia Fischer sowie die zwei Beisitzerinnen Tanja Spies und Beate Wöllert-Waxenberger. © Vroni Vogel

Eine Zeitenwende beim Kulturverein Maxlruh: Die Gründungsmitglieder Marianne und Max Lehmer geben ihre Posten auf.

Eicherloh – Große Änderungen bestimmten die Neuwahlen des Kulturvereins Jagdhaus Maxlruh im Gasthaus Faltermaier in Eicherloh. Mit Marianne und Max Lehmer verabschiedeten sich zwei kreative Urgesteine aus der Vorstandsriege, die das kulturelle Geschehen als ideenreiches Duo über viele Jahre maßgeblich geprägt hatten.

Max Lehmer war als Brauchtumspfleger und seine Ehefrau als Kulturbeauftragte tätig. Beide sind Gründungsmitglieder des Kulturvereins und engagierten sich fast 18 Jahre lang im Vorstand. Krankheitsbedingt gab Max Lehmer sein Amt nun ab, liebevoll wird er umsorgt von seiner Frau Marianne, die aufgrund dessen ebenfalls nicht mehr für einen Vorstandsposten zur Verfügung steht.

Marianne Lehmer meinte in der Versammlung: „Irgendwann muss ein Ende sein. Wir zwei können ganz beruhigt unsere Ämter abgeben. Es ist toller Nachwuchs da!“ Mit einem Zitat von Hermann Hesse verabschiedete sich die langjährige Kulturbeauftragte aus der Vorstandsrunde: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ Sie dankte auch im Namen ihres Gatten für die gelebte Gemeinschaft im Verein und sagte: „Der Kulturverein war eine Heimatstätte für uns.“ Sie lobte den „Superzusammenhalt“ in den Vorstandsreihen und versprach, auch weiterhin bei Bedarf mitzuhelfen.

Mit stehenden Ovationen bedankten sich die Mitglieder beim Ehepaar Lehmer für die engagierte ehrenamtliche Arbeit über die vielen Jahre. Bürgermeister und Vereinsvorsitzender Max Kressirer sprach von „legendären Abenden und vielen, vielen schönen Jahren“.

Jedoch so ganz ziehen sich die Lehmers nicht zurück: Mit der neuen Kulturbeauftragten bleibt das Amt sozusagen in der Familie. Tochter Bärbel Lehmer erklärte sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Sie wurde einstimmig gewählt – in Abwesenheit, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen konnte.

Die neue Brauchtumspflegerin ist Aloisia Fischer. Ansonsten wurden die Vorstandsmitglieder weitgehend in ihren Ämtern bestätigt: Vorsitzender bleibt Max Kressirer, Vize-Vorsitzender Otto Isemann, Schriftführer Otto Ilse und Kassier Claus Emig. Auch die beiden Archivverwalter Jakob Reiser und Johann Cerny bleiben dem Verein erhalten. Im Beisitzer-Team kamen Veronika Fischer und Matthias Junker neu hinzu. Ihnen zur Seite stehen weiterhin Heidemarie Hetz, Tanja Spies, Thomas Kressirer und Beate Wöllert-Waxenberger. Die Kasse prüfen wieder Florian Modlmayr und Verena Kressirer.

Letztgenannte wird sich gemeinsam mit Bärbel Lehmer künftig außerdem um die Organisation der bei den Vereinsmitgliedern beliebten Kulturreisen kümmern. Sie stellte auch gleich die mehrtägige Fahrt an den Bodensee vor, die heuer vom 26. bis 29. Oktober stattfinden soll.

Der Kulturverein Jagdhaus Maxlruh hat auch eine Stubnmusi und eine Bläsergruppe. Neue Probenleiterin ist Maria Reiser, die als Musiklehrerin vom Fach ist. Weitere Musizierende seien jederzeit herzlich willkommen. Reisers Wunsch, einen Kontrabass anzuschaffen, wurde seitens der Vorstandsmitglieder entsprochen. Ebenso wurde das Anliegen der Archivverwalter in die Tat umgesetzt, die EDV aufzurüsten, um in bewährter Manier die historischen Dokumente digital zu erfassen.

Eine Autorenlesung, Veranstaltungen in der Kinderwerkstatt, das Schmücken des Osterbrunnens, Lagerfeuersingen im Park und die Einstimmung auf die Weihnacht mit den Böllerschützen am Jagdhaus bestimmen auch heuer wieder das Jahresprogramm des Kulturvereins.

In den verschiedenen Rückblicken auf das vergangene Jahr waren das Open Air im Park und der Familienausflug zum Theaterstück „Da Himmegugga“ im Theaterzelt Riedering ganz besondere Highlights. Außerdem standen in der Jahreshauptversammlung Ehrungen von langjährigen und verdienten Mitgliedern auf dem Programm.

VON VRONI VOGEL

