„Er hat fürs Ehrenamt gelebt“: Trauer um den Walpertskirchener Anton Wimmer

Anton Wimmer wurde 81 Jahre alt. © Vroni Vogel

Anton Wimmer war mit seiner Heimatgemeinde Walpertskirchen tief verwurzelt und hat seine vielfältigen Begabungen Zeit seines Lebens in die Gemeinschaft eingebracht. Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren verstorben. Für sein immenses ehrenamtliches Engagement hat der vielfach Geehrte 2004 das Bundesverdienstkreuz am Bande und zehn Jahre später die Bürgermedaille der Gemeinde erhalten.

Walpertskirchen – In Walpertskirchen hat das ortsansässige Multitalent prägende Entwicklungen angestoßen und begleitet. Wimmers umfangreiches Archiv zur Orts- und Vereinsgeschichte zeugt von der unermüdlichen Arbeit des ehrenamtlichen Ortschronisten. Die Chronik mit mehr als 1000 Seiten, die zur 1250-Jahrfeier der Gemeinde Walpertskirchen im Jahr 1999 herausgegeben wurde, trägt maßgeblich seine Handschrift. Seine 81-jährige Ehefrau Marille hat ihren Mann bei den umfassenden Recherchen zielstrebig unterstützt. 2015 feierte das Ehepaar Goldene Hochzeit. Zur Familie gehören zwei Kinder und sechs Enkel.

Anton Wimmer erlernte nach der landwirtschaftlichen Berufsfachschule zunächst das Zimmererhandwerk und absolvierte gleichzeitig einen Fernlehrgang zur Bautechnik. Denn nach der Gesellenprüfung wollte der junge Mann ursprünglich auf die Staatsbauschule gehen, musste aber stattdessen den Bundeswehrdienst antreten. Während Wimmer dann zunächst als Laderfahrer und schließlich als Bauleiter im Hoch- und Tiefbau tätig war, um seine junge Familie zu ernähren, legte er 1972 erfolgreich die reguläre Meisterprüfung im Zimmererhandwerk bei der Handwerkskammer Reutlingen ab, auf die er sich in einem nur viermonatigen Intensivkurs vorbereitet hatte. Er konnte seither auch den Titel Ingenieur im Bauwesen führen.

Letztlich war Wimmer 30 Jahre lang im öffentlichen Dienst beschäftigt. Verantwortlich für die Entsorgungswirtschaft im Landratsamt Erding hat er auch hier entscheidende Innovationen eingebracht und maßgebliche Aufbauarbeit geleistet. Der Zimmerermeister hat zudem auf vielen Ebenen seine handwerklichen Fähigkeiten eingesetzt. Noch als 74-Jähriger hat der Fachmann eigenhändig die Kirchturmkuppel der Ortskirche St. Erhard vermessen, weil es dafür keine Pläne gab, um dann die Kuppel als maßstabsgetreues Modell nachzubauen.

33 Jahre lang leitete Wimmer als Vorsitzender den Krieger- und Soldatenverein. Als Kreisgeschäftsführer für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) engagierte sich der Walpertskichener von 1978 bis 1993. 2001 feierte der Kriegerverein das 125-jährige Gründungsfest. Hierzu verfasste Wimmer die ausführliche Vereinschronik und gestaltete mit den Aktiven die Feier. Er organisierte viele Fahrten zu Kriegsgräberstätten.

Mehr als drei Jahrzehnte lang war Wimmer Vorsitzender des Chors Walpertskirchen, dem er eng verbunden war, wirkte im Kulturförderkreis, hat zahlreiche Chroniken und Festschriften herausgegeben und alle Vereine über Jahrzehnte unterstützt. Viele Veranstaltungen und Festivitäten sind mit seinem Namen untrennbar verbunden. Wimmer war Gründungsmitglied der Freien Wähler in Walpertskirchen und für seine Fraktion von 1978 bis 2008 Mitglied im Gemeinderat. Außerdem engagierte er sich ehrenamtlich in Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisenbank sowie im Schöffendienst beim Landgericht Landshut.

Trotz der vielen Tätigkeiten und den unzähligen ehrenamtlichen Aufgaben hat der humorvolle Menschenfreund die Geselligkeit nicht vernachlässigt. Er genoss es, in fröhlicher Runde zu feiern, und war bekannt für seinen hintersinnigen Witz. Seine Hilfsbereitschaft schien grenzenlos zu sein. Wer mit einem Anliegen zum „Wimmer Done“ ging, fand stets ein offenes Ohr und konnte mit tatkräftiger Unterstützung rechnen.

Viele werden Wimmer vermissen. „Er hat fürs Ehrenamt gelebt, war ein guter Freund und hinterlässt eine wahnsinnig große Lücke“, sagt Bürgermeister Franz Hörmann. In Walpertskirchen hat er unauslöschliche Spuren hinterlassen. Der Sterberosenkranz ist am Mittwoch, 9. August, um 19 Uhr, der Seelengottesdienst mit Urnenbeisetzung am Freitag, 11. August, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Erhard in Walpertskirchen. VRONI VOGEL