Sie lassen Blumen sprechen

Der Walpertskirchener Gartenbauverein bereichert mit seiner ehrenamtlichen Arbeit den öffentlichen Bereich und engagiert sich im Dorfleben.

Walpertskirchen – In der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung im Gasthaus Büchlmann informierte Vorsitzende Heidi Mayr über die Aktivitäten des Vereins, der rund 160 Mitglieder hat. Dazu gehören Pflanzaktionen auf öffentlichen Flächen und Blumenschmuck für viele Anlässe.

Zudem ehrte die Vereinschefin mit ihrer Stellvertreterin Christine Stangl die beiden Mitglieder Hilde Weigl und Josef Viechter. Beide halten dem Gartenbauverein seit 25 Jahren die Treue.

Gertraud Renner hatte eine Bilderschau mit idyllischen Gartenplätzen in der Gemeinde zusammengestellt. In seinem Grußwort bedankte sich Bürgermeister Franz Hörmann für das Engagement und hob den Gartler-Fasching im Gasthaus Lex als einen der letzten verbliebenen Bälle in der närrischen Zeit hervor. Der Gemeindechef wünschte sich hier eine weitere Belebung und verwies auf frühere Zeiten, als es in der Gemeinde noch viele Faschingsbälle gegeben habe: „Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich ein paar Vereine zusammentun.“

Zudem stellte der Bürgermeister das Projekt „Walpertskirchen blüht“ vor. An einem Info-Tag sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie jeder etwas für die Artenvielfalt tun könne. Die Veranstaltung soll unter Mitwirkung von Gemeinde, Vereinen und der Landwirtschaft gestaltet werden. Seitens des Gemeinderats hat sich mit Heidi Mayr (CSU), Beate Aust (SPD), Peter Kazmierczak (SPD) und Elisabeth Rackl (FW) eine Gruppe für den Aktionstag gebildet.

Vroni Vogel