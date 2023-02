Gnadenfrist fürs Klösterl

Der Abbruch ist aufgeschoben: Könnte das Klösterl vielleicht doch saniert werden und welche Nutzung wäre sinnvoll? Diese Fragen soll eine Machbarkeitsstudie über die Städtebauförderung klären.

Die ehemalige Wörther Gaststätte wird vorerst nicht abgebrochen, denn mit einer Städtebauförderung tun sich neue Chancen auf.

Wörth – Eine überraschende Wende vollzog der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend: Mit drei Gegenstimmen hob das Gremium den im November gefassten Beschluss zum Abbruch der ehemaligen Gaststätte Klösterl auf, der nach einer Besichtigung des maroden Altbaus einstimmig gefällt worden war.

Grund für die neue Entwicklung ist ein bayerisches Städtebauförderprogramm, mit dem man eine Machbarkeitsstudie zum Klösterl als Einzelmaßnahme beauftragen könne, vorausgesetzt das Gebäude bleibe bis zum Abschluss dieser Untersuchung stehen, da diese Förderung nur für Sanierungen gelte. Der anvisierte Nutzungszweck müsse zudem „unrentierlich“ sein, beispielsweise um später ein Bürger- oder Vereinshaus zu schaffen. Es sei zudem möglich, diese Städtebauförderung mit der kommunalen Wohnbauförderung zu kombinieren.

Das Klösterl mit Umgriff ist in Gemeindebesitz. Wie Andrea Klenner-Felbinger vom technischen Bauamt der Kommune erläuterte, soll die Machbarkeitsstudie heuer noch über die Bühne gehen. Eine Nachmeldung für das Förderprogramm sei bereits erfolgt, jetzt liege die Entscheidung beim Gemeinderat, ob man diese Option weiter verfolge.

Für die Mehrheit der Räte war es eine gute Möglichkeit, Impulse von außen für den Umgang mit dem Gesamtareal zu bekommen. Die Machbarkeitsstudie sei mit 60 000 Euro und einer 60-prozentigen Förderung angesetzt, so dass die Gemeinde dafür rund 24 000 Euro zahlen müsse. Alleine für eine Untersuchung der Bausubstanz des Altbaus seien vor einigen Jahren bereits 20 000 bis 30 000 Euro im Raum gestanden, wurde in der Sitzung informiert.

Mit der Studie erhalte man zudem professionelle Anregungen für die künftige Nutzung. Grünen-Rätin Monika Wenger sah das als „eine echte Chance“. Auch Franz Mayr (ÜPWG) begrüßte die Machbarkeitsstudie: „Ich finde es interessant und wir haben nichts zu verlieren.“ Emanuel Michler (ÜPWG) meinte, dass man damit ein Modell erhalte, nach dem man immer gesucht habe, zumal es noch keine klaren Vorstellungen zur Zukunft des Klösterl-Areals gebe.

Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) unterstrich grundsätzlich: „Wir bleiben Herr des Verfahrens.“ Selbst wenn man letztlich zu dem Ergebnis komme, dass der Gebäudeerhalt nicht sinnvoll sei, habe das keinen Einfluss auf die staatliche Förderung der Machbarkeitsstudie.

Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) war es wichtig, „dass wir nicht im Zugzwang sind“. Die ÜPWG-Ratsmitglieder Michaela Eckmayer, Bernhard Zimmermann und Else Wirth standen der neuen Idee kritisch gegenüber. Letztgenannte hinterfragte, was die Machbarkeitsstudie bringe, wenn man dann den Klösterl-Bereich erst in ein paar Jahren angehe, weil andere kostenintensive Projekte wie die energetische Sanierung und Erweiterung der Schule Priorität hätten. Zimmermann bezweifelte aus Sicht als Zimmerermeister, dass das Klösterl in seinem baulich schlechten Zustand überhaupt zu sanieren sei und war der Meinung, dass der kommunale Anteil von 24 000 Euro für die Machbarkeitsstudie verlorenes Geld sei. Dieser Meinung war auch Michaela Eckmayer, die meinte, dass die Summe woanders besser investiert sei und einen Sparkurs anmahnte. „Ist eine Renovierung nicht unglaublich teuer?“, gab Eckmayer zu bedenken und wies daraufhin, dass das Klösterl nicht mal einen Keller habe.

Mit 13 zu 3 Stimmen wurde für die Machbarkeitsstudie gestimmt. „Die Bürgerschaft ist uns dafür dankbar“, war Wenger überzeugt. In der Vergangenheit hatten Bürger mit Unterschriften für den Erhalt des Klösterls plädiert.

