Walpertskirchener Ganztagsschule steht auf der Kippe

Das Modell der Offenen Ganztagsschule (OGTS) an der Grundschule Walpertskirchen steht auf der Kippe. Es liegen noch zu wenige Anmeldungen für die Langgruppe vor (Symbolbild). © Frank Rumpenhorst/dpa

Das Modell der Offenen Ganztagsschule (OGTS) an der Grundschule Walpertskirchen steht auf der Kippe. Es liegen noch zu wenige Anmeldungen für die Langgruppe vor.

Walpertskirchen – Kostenfreie Nachmittagsbetreuung auf der Kippe: Kann das Modell der Offenen Ganztagsschule (OGTS) an der Grundschule Walpertskirchen gehalten werden? Oder müssen wegen fehlender Anmeldungen für die Langgruppe andere Wege beschritten werden? Diese Frage wurde im Gemeinderat eingehend erörtert.

Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) informierte das Gremium, dass die für die Eltern kostenlose OGTS im Schuljahr 2015/16 eingeführt wurde und die kostenpflichtige Mittagsbetreuung abgelöst hat. „In den letzten Jahren ist es immer schwieriger geworden, speziell die Mindeststärke in der Langgruppe zu erfüllen“, erklärte er. Diese werde an vier Wochentagen außer Freitag bis 16 Uhr betreut.

Um für dieses schulische Angebot eine Förderung zu erhalten, müssten mindestens 14 so genannte Zählkinder angemeldet sein. Unter diesem Begriff versteht man Kinder, die grundsätzlich an vier Tagen bis 16 Uhr betreut werden, oder alternativ je zwei Kinder, die an zwei Wochentagen dafür angemeldet sind.

Bisher nur zehn Anmeldungen für 2022/23

Bereits im laufenden Schuljahr habe man nur knapp eine Langgruppe bilden können. Für 2022/23 lägen bisher nur Anmeldungen für zehn Zählkinder vor. Sollte die Langgruppe nicht zustande kommen, sei von drei Kurzgruppen auszugehen, für die jeweils nur zwölf Zählkinder benötigt würden. Der Haken dabei: Die OGTS könne nur mit einer Langgruppe und zwei Kurzgruppen weitestgehend kostendeckend betrieben werden. Zudem seien manche Eltern aus beruflichen Gründen auf eine Langgruppe angewiesen.

Sollte diese nicht zustande kommen, sahen die Mitglieder des Gemeinderats zwei Möglichkeiten: entweder nur kostenfreie OGTS-Kurzgruppen kombiniert mit einer kostenpflichtigen Nachmittagsbetreuung anzubieten oder grundsätzlich zur herkömmlichen verlängerten Mittagsbetreuung zurückzukehren, die ebenfalls für die Eltern kostenpflichtig wäre. Die Einführung einer Hortgruppe als dritte Alternative wurde wegen der Zeitknappheit als zu kurzfristig nicht realisierbar eingeschätzt, zumal man dafür zusätzlich pädagogisches Personal benötigen würde.

In einem Elternbrief von Schulleitung und Gemeinde wurde die Problematik dargestellt. Nachdem sich das bestehende OGTS-Schulangebot mit der Kommune als Kooperationspartner weiterhin als beste Lösung abgezeichnet hat, hofft man nun auf genügend Anmeldungen.

OGTS: Günstigste Form, aber auch eine verpflichtende Schulveranstaltung

Hörmann betonte, dass die OGTS für die Erziehungsberechtigten „die günstigste Form“ sei, zugleich aber eine „verpflichtende Schulveranstaltung“, welche die angemeldeten Kinder dann auch regelmäßig zu besuchen hätten. Außerdem wies der Gemeindechef darauf hin, dass 2026 die verpflichtende Ganztagsbetreuung einzuführen sei.

Zu den Schülerzahlen informierte Hörmann, dass „perspektivisch die Talsohle durchschritten ist“, derzeit 78 Kinder die Schule besuchten, man aber in zwei bis drei Jahren einen Anstieg auf rund 100 Schüler erwarte.

Josef Heilmeier (CSU) schloss fürs kommende Schuljahr nicht aus, „dass die Zählkinder noch zustande kommen“ und meinte, dass hier noch eine weitere Aufklärung betrieben werden müsse. Diese Meinung teilte Beate Aust (SPD). Die OGTS sei in Kommunikation mit den Eltern „zu bewerben“. Rita Reichwein (SPD) bekräftigte, dass die Einrichtung einer Hortgruppe wegen des großen Aufwands in zu kurzer Zeit wegfalle und plädierte ebenfalls für den Erhalt der OGTS.

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat dafür aus, das Modell nach Möglichkeit weiterzuführen. Jetzt liegt es an den nötigen Anmeldungen und damit nicht zuletzt an der Entscheidung der Eltern, ob dieser Weg erfolgreich beschritten werden kann.

Vroni Vogel