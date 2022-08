Hans Fertl (80) ist einmal um die Welt gelaufen - „plus mindestens 4000 Kilometer“

Teilen

Mit gut gedeckter Kaffeetafel im idyllischen Garten feierte Hans Fertl (sitzend, 3. v. r.) seinen 80. Geburtstag mit (sitzend, v. r.) Ehefrau Christl und Bürgermeister Franz Hörmann sowie (v. l.) Urenkeln Sophia, Enkelin Melli Attenhauser mit Ehemann Markus, Enkelin Nina Fertl, Jugendfreund Helmut Neumayer, Schwiegersohn Holger Schönherr und Tochter Eva Schönherr. © Vroni Vogel

Natur, Sport, Kommunalpolitik und ferne Länder sind die große Leidenschaft von Hans Fertl, der jetzt im Kreise seiner Familie seinen 80. Geburtstag feierte und nur einen großen Wunsch hat: „G’sund bleim!“

Walpertskirchen – Der gebürtige Walpertskirchener studierte in den 1960er Jahren als angehender Gymnasiumslehrer Englisch und Französisch in München. Über das studentische Leben lernte er damals seine heute 78-jährige Ehefrau Christl, eine gebürtige Oberfränkin, kennen, die Pädagogik studierte. Das junge Paar wohnte zunächst in Haidhausen. 1967 wurde Tochter Eva geboren und 1980 Tochter Johanna. Die Familie zog zurück aufs Land nach Walpertskirchen ins Eigenheim.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Hans Fertl arbeitete bis zu seiner Pensionierung im Luisengymnasium in München, seine Frau Christl war als Lehrerin zunächst in Lengdorf und dann 18 Jahre lang in Walpertskirchen tätig.

1994 wurde das zweite Haus in unmittelbarer Nachbarschaft des ersten Hauses fertig. Dort zogen Hans und Christl Fertl mit Tochter Johanna Fertl ein. Im Altbau wohnte lange Jahre Tochter Eva Schönherr mit Ehemann Holger sowie den Enkelinnen Melli und Nina. Inzwischen lebt dort Enkeltochter Melli Attenhauser mit Ehemann Markus und Urenkelin Sophia. Die Fertls sind stolze Großeltern von vier Enkeln. Tochter Johanna Fertl hat sich mit ihrem Ehemann Guido Geissler, Sohn Bruno und Tochter Sophie in Forstern niedergelassen.

Vor 40 Jahren gründete Hans Fertl den Arbeitskreis Naturschutz und war ebenso lange Erster Vorsitzender. Außerdem engagierte er sich 24 Jahre lang als SPD-Gemeinderat. Für seine vielen Verdienste wurde ihm kürzlich die Bürgermedaille verliehen. Drei 100-Kilometerläufe, mehr als 30 Marathonläufe, dazu zahlreiche Halbmarathons absolvierte der sportliche Walpertskirchener. „Wenn ich Training und Wettkämpfe zusammenrechne, komme ich auf einmal um die Welt plus mindestens 4000 Kilometer“, sagt der Jubilar, zu dessen sportlichen Aktivitäten auch Kanufahrten in Kanada gehörten. Der vitale Senior joggt immer noch regelmäßig in seiner Heimatgemeinde, die er wie seine Westentasche kennt.

Familie Fertl hat auf vielen Reisen die Welt erforscht. „Wir waren auf allen Kontinenten außer Asien unterwegs“, erzählt das Geburtstagskind. In Australien lebt Hans Fertls Bruder Toni, der ebenfalls besucht wurde. Heuer geht es nach Italien, auch wenn Frankreich der erklärte Sehnsuchtsort ist.

Zum runden Geburtstag gab es viele Glückwünsche, auch von Walpertskirchens Bürgermeister Franz Hörmann. Zu den Gästen gehörte zudem Hans Fertls ältester Freund Helmut Neumayer. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit und haben viel zusammen erlebt.

Vroni Vogel