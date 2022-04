Hans Fertl: Der oberste Naturschützer tritt ab

Eine Ära geht zu Ende: Hans Fertl (vorne, l.), Gründer und langjähriger Vorsitzender des AK Naturschutz, gab nach 40 Jahren sein Amt ab. An seiner Seite Ehefrau Christl (vorne, r.). Bürgermeister Franz Hörmann (l.) würdigte Fertls Verdienste und gratulierte dem neuen Vorstand (ab 2. v. l.) Beisitzer Peter Kazmierczak, Schriftführerin Katrin Schuster, Beisitzer Hans Pircher, Vorsitzende Beate Aust, Beisitzerin Rosi Ippisch und Kassier Hans Ippisch. © Vroni Vogel

Hans Fertl zieht sich nach 40 unermüdlichen Jahren als Chef des Arbeitskreises Naturschutz in Walpertskirchen zurück. Beate Aust ist seine Nachfolgerin.

Walpertskirchen – Abschied und Neubeginn: 40 Jahre lang und damit die Hälfte seines Lebens hat sich Hans Fertl als Gründer und Vorsitzender für den Arbeitskreis Naturschutz in Walpertskirchen engagiert. Im August feiert er seinen 80. Geburtstag. Neue Vorsitzende ist SPD-Gemeinderätin und 3. Bürgermeisterin Beate Aust.

Ihr zur Seite stehen Vize Christian Schmid, Kassier Hans Ippisch, Schriftführerin Katrin Schuster und das Beisitzertrio Hans Pircher, Peter Kazmierczak und Rosi Ippisch. Als Kassenprüfer fungiert weiterhin Max Huber. Ein großes Dankeschön gab es für die langjährige 2. Vorsitzende Helene Weber-Ippisch, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Ob Pflanzungen, Pflegearbeiten, Vogel- und Artenschutzprojekte, der jährliche Einsatz für die Amphibien oder Vorträge – unter Fertls unermüdlicher Leitung wurde Vieles angeregt und umgesetzt. Blumen gab es auch für seine Ehefrau Christl, die ihren Mann und den AK tatkräftig unterstützte und früher auch im Vorstand mitwirkte.

In ihrer Laudatio ging Beate Aust auf die „intensiven Aktivitäten“ des scheidenden Vereinschefs ein. Vor 40 Jahren habe Fertl auch gegen anfängliche Widerstände den Naturschutz in der Gemeinde vorangetrieben, als dieser noch ein Fremdwort gewesen sei – und ihn „mit Rückgrat weiterverfolgt“. Dank seines großen Engagements und Wissens seien der Ortsrand begrünt und viele „schützenswerte Flächen“ geschaffen worden. Aust verwies auch auf „das Herzstück unserer Gemeinde“ – die so genannte Radlgassn, die als grüne Oase das Ortsbild präge.

Auch Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) würdigte das verdienstvolle Wirken Fertls, der überdies 24 Jahre lang im Gemeinderat tätig war, und kündigte an, dass Fertl für seine Verdienste die Bürgermedaille der Gemeinde verliehen werde. Mit stehenden Ovationen bedankten sich die zahlreich erschienenen Mitglieder bei ihrem langjährigen Vorsitzenden.

Der Geehrte dankte allen, die ihn über die vielen Jahre begleitet und unterstützt hatten, sowie der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit. Er habe sich während seiner Tätigkeit selbst als „Teil der Landschaft“ gefühlt. „Ich habe nicht nur einen großen Garten gehabt, sondern die ganze Gemeinde.“ Es sei ein schönes Gefühl, an jedem Eck Bäume zu sehen, die man selbst gepflanzt hat.

Das frühere Schimpfwort „Brozntrager“ sei längst zum Ehrentitel geworden, meinte Fertl schmunzelnd und zog eine durch und durch positive Bilanz: „Es hat Spaß gemacht.“ Seiner Nachfolgerin erfüllt er einen großen Wunsch und will weiter für Lehrwanderungen in der nahen Umgebung zur Verfügung stehen und sein Wissen weitergeben.

In der Versammlung wurde zudem einstimmig eine wegweisende Satzungsänderung beschlossen, die den AK Naturschutz in einen eingetragenen Verein verwandelt. Dies sei nicht zuletzt aus haftungsrechtlichen Gründen wichtig, erläuterte Aust dazu. Außerdem sollen die Familienmitgliedschaften auf Einzelmitgliedschaften umgestellt werden. Weiter ist geplant, einen regelmäßigen Stammtisch im Gasthaus Büchlmann zu etablieren – als Ersatz für die privaten Treffen bei Mitgliedern, die wegen der Pandemie nicht möglich gewesen seien.

Das 40-jährige Gründungsfest, das heuer gefeiert werden soll, wird voraussichtlich im Garten der Familie Aust stattfinden. Dort sind dann auch Ehrungen geplant. Außerdem will die neue Führungsriege weiterhin Ausflüge und Vorträge organisieren. Auf lange Sicht liegt Beate Aust ein Projekt „sehr am Herzen“: ein eigenes Grundstück zu pachten, um darauf im Schulterschluss mit dem örtlichen Gartenbauverein eine Streuobstwiese anzulegen. Das würde die Gemeinde „naturschutzmäßig“ bereichern, findet sie.

Vroni Vogel