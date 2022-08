Die neue Heimat für Walpertskirchens Kinder öffnet

Das neue Haus der Kinder mit Krippe und Kindergarten in der Walpertskirchener Ortsmitte nimmt Anfang September seinen Betrieb auf. © Vroni Vogel

Das neue Haus der Kinder mit Krippe und Kindergarten in Walpertskirchen nimmt am Donnerstag, 1. September, seinen Betrieb auf.

Walpertskirchen – Bürgermeister Franz Hörmann informiert im Gespräch mit unserer Zeitung über das millionenschwere Projekt in der Ortsmitte.

„In Anbetracht der schwierigen Situation auf dem Bau können wir mit dem Ablauf sehr zufrieden sein“, meint der Gemeindechef mit Blick auf die Corona-Pandemie und Materialengpässe. „Die Kosten bewegen sich nach wie vor im Rahmen der Berechnung vom Februar 2020 mit Gesamtkosten von 6,3 Millionen Euro inklusive Möblierung, Außenanlagen und Baunebenkosten.“ An Zuwendungen würden 2,75 Millionen erwartet.

Das Architekturbüro Hirner & Riehl war mit der Gebäudeplanung und das Landschaftsarchitekturbüro Lex-Kerfers mit der Gestaltung der Außenanlagen betraut. Das Haus der Kinder unter Trägerschaft der katholischen Kirche ist auf sechs Gruppen ausgelegt: drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen sowie eine gemischte Gruppe und maximal fünf Integrationskinder. Ein rund 25-köpfiges Team, darunter viele Teilzeitkräfte, betreut die rund 125 Kinder.

Hörmann blickte auf eine über zweijährige Baugeschichte zurück. Im März 2020 wurde der Altbestand, das sogenannte Kloster der englischen Fräulein und die Wirkungsstätte des inzwischen verstorbenen Bildhauers Erich Heuschneider, abgebrochen. Im März 2021 erfolgte der Baubeginn. Schrifttafeln des Altbaus wurden in den Eingangsbereich integriert, um an die kulturelle und künstlerische Historie zu erinnern. Auch hat man eine Skulptur des ortsansässigen Künstlers aufgestellt.

Neugierige Blicke warfen die Kindergartenkinder in die Zeitkapsel, die ins Gebäudefundament versenkt wurde. Dazu begrüßte Bürgermeister Franz Hörmann auch Leiterin Gabriele Cilsik. © Vroni Vogel

Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit waren beim Neubau bestimmend. In dem Massivholzbau sind rund 600 Kubikmeter Fichtenholz, überwiegend aus der Region, verbaut worden. Die Fassade selbst ist mit vorvergrauter Weißtanne gestaltet und die Heizungsanlage ans kommunale Nahwärmenetz angeschlossen, gespeist von einer örtlichen Biogas- und ergänzt um eine Hackschnitzelanlage. Mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach kann der benötigte Strom erzeugt und ins Netz eingespeist werden. Auch eine Entlüftungsanlage für ein „optimales Raumluftklima“ wurde eingebaut.

Das Haus der Kinder besitze „schöne, helle Räume“, sagt Hörmann. Als „Herzstück“ bezeichnet er die großzügige Aula und Mensa im Erdgeschoss. Es gibt sechs gleich ausgestattete Gruppencluster, jeweils mit Haupt- und Nebenraum sowie unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten für die verschiedenen Altersgruppen. Alle Gruppenräume haben einen direkten Zugang zur Terrasse oder zum Garten. Jeweils zwei Gruppen teilen sich einen Sanitärbereich.

Im ersten Stock findet sich der geräumige Turn- und Bewegungsraum, der zudem für interne Veranstaltungen genutzt werden kann, sowie ein Kreativraum zum Basteln und Werken und ein Intensivraum. Im Obergeschoss wurden auch ein Personal-, ein Hauswirtschaftsraum, zwei Technikräume und ein Leitungszimmer untergebracht. Ein weiteres Leitungszimmer ist im Erdgeschoss situiert sowie ein Besucher- und ein Garten-WC. Ein Spielbalkon, bespannt mit Sicherheitsnetz, und breite Spielflure sollen für große Bewegungsfreiheit sorgen.

Zeitkapsel mit Bauplänen, Ratsbeschlüssen, Zeitungsartikeln, Münzen und Selbstgebasteltem

Ins Gebäudefundament wurde eine Zeitkapsel versenkt, versehen mit Bauplänen, Gemeinderatsbeschlüssen, Zeitungsartikeln des Erdinger Anzeiger, Münzen und Selbstgebasteltem der Kindergartenkinder.

Zu den Außenanlagen gehört im südlichen Bereich ein Spielband, das mit unterschiedlichen Spielgeräten, abgestimmt auf die Altersgruppen, gestaltet ist. Eine Lärmschutzwand zur Ortsdurchfahrt ED 14 soll die Kinder weitgehend vor Straßenlärm schützen. Zudem soll die Kreisstraße entlang des Gebäudeverlaufs auf 30 km/h beschränkt werden. Der Gemeinderat hat auch die Weichen für eine Verkehrsberuhigung des Kirchplatzes gestellt: Wie berichtet, soll er nur noch mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden, zudem gibt es eine klare Parkplatzregelung.

Die Einweihung des Neubaus mit Besichtigungsmöglichkeit ist am Freitag, 14. Oktober, geplant. Am Samstag, 15. Oktober, feiert die Einrichtung, die bisher in unmittelbarer Nachbarschaft des Neubaus untergebracht war, ihren 50. Geburtstag. Zur Nutzung des Altbaus werden Ideen entwickelt.

Vroni Vogel