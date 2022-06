Wie die Eisenbahn wurde, wie sie ist

Kritisch beleuchtet Karl Bürger den Niedergang der Bahn in seinem neuen Bildband, hier in dem von ihm eingerichteten Museum am Walpertskirchener Bahnhof. © Vroni Vogel

Der Walpertskirchener Bahnkenner Karl Bürger hat ein neues Buch herausgebracht. Darin schlägt er auch kritische Töne an.

Walpertskirchen – „Blickpunkte am Schienenstrang – Wie die Eisenbahn wurde, wie sie ist – in Bayern und auch anderswo“ hat der Walpertskirchener Autor Karl Bürger sein neues, mit zahlreichen Bildern versehenes Werk überschrieben. Zwei Jahre lang hat er daran gearbeitet. „Es ist kein Eisenbahnbuch, es ist ein politisches Buch“, stellt der Bahnkenner klar und spricht vom „Zündstoff“, den es in sich berge: „Das Netz ist marode im gesamten Deutschland durch Runterschlampen.“

Bürger, der sich seit vielen Jahren als Leiter des örtlichen „Pro Bahn“-Arbeitskreises engagiert, mit seiner Frau Anna-Maria das Walpertskirchener Bahnhofsgelände pflegt und dort sogar ein kleines Museum eingerichtet hat, zeigt sich „wahnsinnig enttäuscht“ von der Verkehrspolitik seit der Regionalisierung 1996. „Das Netz hätte niemals privatisiert werden dürfen“, sagt er. Die Bevölkerung habe man „sukzessive der Bahn entwöhnt“.

Zentrale Entwicklungen seien ohne Sachverstand fehlgeleitet worden. „So klar das Buch anspricht, warum die Eisenbahn jahrzehntelang dem Niedergang ausgeliefert war, so deutlich legt es auch dar, was geschehen muss, dass sich eine moderne Eisenbahn im Verkehrsmarkt behaupten kann und wieder zu einem Verkehrsmittel für breite Schichten wird“, erläutert der 65-Jährige.

Eine zeitgemäße und leistungsfähige Infrastruktur sei „unverzichtbar“, ebenso den Kundenbedürfnissen gerecht werdende Verkehrsstationen und Fahrzeuge, „was keinesfalls im Widerspruch dazu steht, historische Bausubstanz in den Bahnhöfen zu erhalten“.

In seinem Bildband setzt sich Bürger mit der Rolle der Eisenbahn in den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen auseinander. Das Buch lege dar, warum der Nahverkehr auf der Schiene und Bahnstrecken in der Fläche als unrentabel galten. Auch werde gezeigt, „dass den Bahnmanagern hierzu im Schulterschluss mit der Politik nicht mehr einfiel als stilllegen“. Strecke um Strecke, Bahnstation um Bahnstation seien einem „Schrumpfungswahn“ zum Opfer gefallen – „ohne die wirtschaftliche Situation der Bahn auch nur ansatzweise zu verbessern“, kritisiert der Autor.

Sein Bildband ist im Selbstverlag erschienen, kostet 39.90 Euro und kann per E-Mail an karl-buerger@t-online.de oder telefonisch unter (0 81 22) 35 97 bestellt werden.

