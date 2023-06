Kinderbetreuung: Bürgermeister Hörmann kontaktiert Ministerien

Von: Veronika Vogel

Die Kosten steigen stark, die staatliche Förderung aber kaum: Da kommt Kritik von Walpertskirchens Bürgermeister Franz Hörmann bezüglich der Kinderbetreuung.

Walpertskirchen – Die steigenden Kosten für die Betreuung in Kindergarten und Schule stellt die Kommunen vor immer größere Herausforderungen, zumal die Erhöhung der staatlichen Beitragssätze nicht auf die massiven Kostensteigerungen im Personalwesen abgestimmt sind. Walpertskirchens Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) hat deshalb die zuständigen Ministerien angeschrieben, um auf die Problematik hinzuweisen. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert er sein Anliegen anhand der konkreten Kostensituation.

Das Kinderhaus in Walpertskirchen unter Trägerschaft der katholischen Kirche koste jährlich insgesamt eine Million Euro, wobei hiervon rund 90 Prozent auf die Personalkosten entfallen, die nun nochmals zwischen zehn und zwölf Prozent steigen würden. Der staatliche Basissatz des Freistaats zur Betriebskostenfinanzierung sei jedoch nur um 2,4 Prozent angehoben worden. Die Kostenlücke bleibe an der Gemeinde hängen.

Hörmann schlüsselt die Kosten auf: Rund 40 Prozent übernimmt die Kommune, der Staat trägt den gleichen Anteil, und knapp 15 Prozent tragen die Elternbeiträge zur Gesamtfinanzierung bei. „Uns kostet der Kindergartenbetrieb rund eine halbe Million Euro im Jahr“, beziffert der Gemeindechef den kommunalen Betriebskostenanteil. Das Defizit von 70 000 Euro für das Jahr 2022 hat ebenfalls die Gemeinde zu übernehmen. „Mit den steigenden Personalkosten wird das Defizit für das Jahr 2023/24 nochmals deutlich darüber liegen“, prophezeit Hörmann.

Der Bürgermeister hat bezüglich der Kindergartenfinanzierung das zuständige Sozialministerium angeschrieben und inzwischen eine Antwort erhalten. Beim staatlichen Basisfördersatz soll demnach 2024 nachgebessert werden, über die Höhe seien jedoch keine Angaben gemacht worden. Das sei zwar ein „kleiner Hoffnungsschimmer“, helfe der Gemeinde aber nicht bei der aktuellen Planung, unter anderem, in welcher Höhe die Elternbeiträge angehoben werden müssen. „Dass sie angehoben werden müssen, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“

Ein großes Anliegen wäre auch, die vielen Sondertöpfe wie Qualitätsbonus, Leitungsbonus und Härtefallförderung durch einen ausreichend dimensionierten Basissatz zu ersetzen, der eine defizitfreie Finanzierung des Kindergartenbetriebs ermöglicht. Diese Sondertöpfe würden vielleicht fünf Prozent zur Gesamtfinanzierung beitragen, bedeuteten aber einen immensen Verwaltungsaufwand bei der Beantragung, erläutert der Gemeindechef dazu.

Auch bei der schulischen Ganztagsbetreuung (OGTS) sieht sich die Gemeinde mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert, wobei auch hier eine angemessene staatliche Unterstützung aussteht. Denn der Fördersatz sei trotz der Personalkostensteigerung von gut zehn Prozent nur um 1,5 Prozent erhöht worden, was bedeute, dass die Kommune erhebliche Mehrkosten zu schultern hat. Hörmann hat deshalb das zuständige Kultusministerium kontaktiert. Hier stehe die Antwort noch aus.

An der Walpertskirchener Grundschule gibt es in der OGTS, die für die Eltern kostenfrei ist, drei Kurz- und eine Langgruppe. Der gemeindliche Pflichtkostenanteil an den Personalkosten dieser schulischen Einrichtung liegt aktuell bei jährlich 26 000 Euro. Hinzu kämen noch die Kosten für Gebäudeunterhalt und Schülertransport, die ebenfalls kräftig gestiegen seien.

Aus Kostengründen habe man auf eine vierte Kurzgruppe verzichtet, zumal in der Langgruppe noch Plätze frei seien. Problematisch und unerklärlich sei der Schlüssel zur Gruppenbildung, der bei steigender Gruppenanzahl die Aufnahme von immer weniger Kindern je Gruppe vorschreibt. Dürften in jeder Gruppe gleich viele Kinder sein, würde man diese „locker in den drei bestehenden Kurzgruppen unterbringen“, argumentiert Hörmann und hofft hier seitens des Ministeriums auf eine Klärung und praktikable Anpassung.