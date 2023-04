Walpertskirchens Maibaum: Von vielen Augen scharf bewacht

KLJB holt den Baum ins Stüberl

Von Veronika Vogel schließen

Die KLJB Walpertskirchen hat ihren Maibaum heimgeholt. Er wird jetzt streng bewacht.

Walpertskirchen – Bei unwirtlichem Regenwetter brachte die Katholische Landjugend (KLJB) Walpertskirchen am Karsamstag ihren Maibaum nach Hause, unterstützt von der Ortsfeuerwehr und einem Helferteam. Der gut 30 Meter lange Baum wurde von der Kirche gespendet, stammt aus einem Wald bei Hohenlinden und wird von vielen Augen scharf bewacht.

Im Stüberl auf der Festwiese beim Feuerwehrhaus organisiert die KLJB im April zahlreiche Veranstaltungen. Zum Spritz-Donnerstag wird morgen um 19 Uhr eingeladen. Die Bravo-Hits-Party steigt am 15. April um 20 Uhr. Den Frühschoppen am 16. April ab 10.30 Uhr begleitet die Walpertskirchner Festtagsmusi. Die Gäste erwartet ein Watt-Turnier am 18. April um 19 Uhr, ein Bierpong-Turnier am 21. April ab 19 Uhr und eine Ampelparty am 22. April ab 20 Uhr. Das Spanferkelessen mit der Hodermusi findet am 23. April ab 18 Uhr und ein Schafkopf-Turnier am 25. April ab 19 Uhr statt. Beim Bier- und Weinfest am 29. April ab 19 Uhr spielt die Partyband Boazn Royal.

Das Maibaumfest am Dorfplatz am 1. Mai beginnt um 11 Uhr. Ab 13 Uhr wird der Baum mit Bandltanz und der Kirchdorfer Blasmusik auf dem Dorfplatz per Schwaiben mit Muskelkraft und Kransicherung aufgestellt. Abends klingt das Fest im Stüberl aus.

Für die Turniere ist eine Anmeldung samt Startgebühr erforderlich. Alle Infos stehen auf KLJB.walpertskirchen@web.de.