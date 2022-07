Förderverein: Lehrreiche Projekte für Grundschüler

Frauenpower im Vorstand des Fördervereins an der Grundschule Walpertskirchen (ab 2. v. l.): Kassiererin Silvana Lehder, Kassenprüferin Julia Thalmair, Schriftführerin Elisabeth Lochner, Beisitzerin Britta Bell, Vorsitzende Diana Huber und Vizevorsitzende Barbara Bartl. Die stellvertretende Schulleiterin Barbara Maier (r.) und Vizebürgermeister Josef Renner (l.) gratulierten. © Vroni Vogel

Der Förderverein der Grundschule Walpertskirchen wählt einen neuen Vorstand. Bei der Jahreshauptversammlung blickt Vorsitzende Diana Huber auf das spannende Jahresprogramm zurück.

Walpertskirchen – Der Förderverein der Grundschule Walpertskirchen unterstützt und organisiert lehrreiche Projekte für die Schulkinder, kann Spenden generieren und damit diese Aktionen auch finanziell fördern.

In der Jahreshauptversammlung im Mehrzweckraum der Schule informierte die erste Vorsitzende Diana Huber über die Arbeit des Fördervereins. So wurde ein Digitaltag mit einem Trainer organisiert, um in verschiedenen Veranstaltungen über Chancen und Gefahren im Netz zu informieren (wir berichteten). Adressaten waren Kinder der dritten und vierten Klasse. Es gab einen Lehrerworkshop am Nachmittag und einen Elternabend dazu. Gerade die Gefahr, nach einer virtuellen Kontaktaufnahme mit jemandem, über dessen wahre Identität man nichts wisse, ein Treffen in der Wirklichkeit zu vereinbaren, war ein zentrales Thema. In der Versammlung wurde berichtet, dass dieser Weg auch in Walpertskirchen schon beschritten worden sei – eine Information, die „erschreckend“ sei, wenn das von einem Kind an einer Dorfschule erzählt werde.

Außerdem sei Alexander Röck mit seiner exotischen Tier- und Pflanzenwelt an der Walpertskirchener Schule zu Gast gewesen, berichtete die Fördervereinsvorsitzende weiter. „Das kam extrem gut an.“ Unter anderem sei der Frage nachgegangen worden, warum eine Kakerlake wichtig sei. Beeindruckend sei auch die Riesenschnecke gewesen, die man bestaunen konnte, so wie viele andere Tiere und Pflanzen.

Außerdem habe eine Begehung zur Schulhofgestaltung stattgefunden. Für das Schulfest am Freitag, 8. Juli, habe man die Band „Schlawindl“ engagiert. Überdies sei gerade eine Kooperation mit dem örtlichen Arbeitskreis Naturschutz im Aufbau. Die Preise für das Waldquiz, das der AK Naturschutz an die Kinder austeilte, sollen am Schulfest verteilt werden. Die Buben und Mädchen dürfen sich an diesem Tag wie auch in der letzten Schulwoche wieder auf Bauernhofeis von der Familie Stangl aus Hörlkofen freuen.

In der Versammlung wurde allen Spendern gedankt, die den Förderverein unterstützt haben. Diana Huber meinte mit Blick auf die derzeit 27 Mitglieder des Fördervereins, dass weitere Mitgliederwerbung wichtig sei. Hier wurde angeregt, bei diversen Feierlichkeiten in Walpertskirchen wie beim Schul-, Feuerwehr- und Pfarrfest mit Infomaterial präsent zu sein. Der Förderverein lasse gerade eine sogenannte Beachflag als augenfällige Werbefahne erstellen.

Zudem standen Neuwahlen auf dem Programm, die folgenden Vorstand ergaben: Vorsitzende Diana Huber, Vizevorsitzende Barbara Bartl, Schriftführerin Elisabeth Lochner, Kassiererin Silvana Lehder, Beisitzerin Britta Bell sowie das Kassenprüfungsduo Julia Thalmair und Ralf Brosche. Vizebürgermeister Josef Renner gratulierte und dankte für die Arbeit. (Vroni Vogel)