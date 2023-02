Magisches Winteraustreiben

Von: Alexandra Anderka

Überzeugendes Duo: Quirin Vogel am Flügel und Katarína Farbová an der Klarinette (v. l.). Michaela Bauer, Stammbesetzung bei den Konzerten im Knirschvogelhaus, begleitete gefühlvoll am Akkordeon. © Alexandra Anderka

Endlich war es wieder soweit: Traditionell konnte die Musikalische Revue im Knirschvogelhaus am Faschingswochenende wieder stattfinden. Mehr als 200 Gäste hatten sich für die drei Abende angemeldet.

Walpertskirchen – „Es war wieder so schön wie früher“, bedankte sich ein Gast bei Hausherrin Vroni Vogel beim Hinausgehen. Er habe ursprünglich gar keinen Platz ergattert, sei für einen erkrankten Freund eingesprungen, erklärte er.

Es war wieder Faschingsrevue im Knirschvogelhaus in Walpertskirchen nach drei Jahren Pause, die nur durch ein Stallkonzert im vergangenen Herbst unterbrochen worden war. Für alle drei Abende war volles Haus angesagt, denn die Plätze im Wohnzimmerkonzert sind begehrt wie eh und je. Das Kehraus-Konzert musste krankheitsbedingt abgesagt werden.

„Über 200 Anmeldungen hatten wir“, freute sich Vroni Vogel, die zusammen mit ihrem Mann Dieter Knirsch und Sohn Quirin Vogel das Programm auf die Beine gestellt und in gewohnt amüsanter Manier die Moderation übernommen hatte. Aber sie fungierte dieses Mal auch noch als tobende Hexe.

Den Winter austreiben, lautete das Motto des Musikabends, den „der beflügelte Dieter Knirsch, der Meister der Improvisation“, wie Vroni Vogel ihren Ehemann ankündigte, mit einer energiegeladenen Eigenkomposition am Flügel eröffnete.

Dann ertönten plötzlich Geräusche aus dem Hintergrund, Stephan Glaubitz war an seinem Kontrabass am Werk, diese gingen dann wieder fließend über in ein poetisches Intermezzo mit dem Hausherrn am Flügel, Michaela Bauer am Akkordeon und Katarína Farbová an der Klarinette. Als „Klarinettenbeschwörerin“ bezeichnete sie Vroni Vogel, und das beschrieb trefflich ihre Spielweise – innig mit dem Instrument verschmolzen, sodass sich das Publikum nach dem ersten Stück gar nicht zu applaudieren traute.

Den ganzen Abend bestritt die „knirschvogel-wuide Hausband“ mit Verve, wobei Farbová ein besonderer Platz eingeräumt wurde, den sie meisterhaft ausfüllte. Zusammen mit Quirin Vogel interpretierte sie virtuos „Frühlingstraum“ und „Leiermann“ aus Franz Schuberts „Winterreise“ – ein eingespieltes Duo, das auch im Alltag ein Paar ist und für frischen Wind im Knirschvogelhaus sorgt. Dieser ist aber nur bedingt nötig, denn die Kulturpreisträger Dieter Knirsch und Vroni Vogel sind auch in ihrem 25. Jubiläumsjahr noch voller Ideen.

Verhexte Welt: Die Osthexe (Vroni Vogel, l.) und die Westhexe (Vera Naab, r.) mussten einsehen, dass es sich nicht lohnt, sich anzugiften, sondern stattdessen lieber Frieden zu stiften. © Alexandra Anderka

So präsentierte sich Vroni Vogel als Osthexe, die mit der Westhexe, am Sonntag von Maria Gaigl und Montag von Vera Naab gemimt, um die Wette fauchte. Passend kostümiert warfen sie sich tobend Hexensprüche an den Kopf, bis sie merkten: „Oh je, wir sind im Kräftegleichgewicht, so schnell besiegen wir uns nicht.“ Also lag nichts näher als: „Wie wär’s, wenn wir uns schwesterlich zusammentun?“

„Klimakrise, Kriege, schiefe Welt, die fast schon aus den Angeln fällt, es bleibt uns keine Zeit zu warten, wir mischen selbst die Schicksalskarten“, sind sich die Hexen dann schnell einig, begleitet von einem Bass-Solo von Glaubitz, das in einem Piano-Solo von Knirsch mündete.

Überhaupt hatte man den Eindruck, dass sich die Künstler mit den verschiedenen Stimmungen in ihren Stücken fließend die Hand reichten. Melancholische und ruhige Klänge von Gabriel Fauré und Michael Außerbauer wechselten sich ab mit frechen und vorwitzigen Klezmermelodien und einem träumerischen Tango, ergaben aber zusammen ein stimmiges großes Ganzes.

Nach einer guten Stunde Musikvergnügen wollte das Publikum noch mehr und erklatschte sich mit donnerndem Applaus und Bravo-Rufen drei Zugaben, eine davon „Pub Romance“, die Stammgäste freuten sich über den Klassiker, für die neuen erklärte die Gastgeberin: „Ich wollte mal eine Kneipe eröffnen, mein Mann Dieter fand die Idee nicht so toll.“ Als Kompromiss habe er ihr dieses Stück komponiert, und Vroni Vogel selbst habe den Text dazu geschrieben.

Beschwingt von den bravourösen Darbietungen der Künstler, allesamt Profis, und den magischen Einlagen schoben sich die Gäste hinaus in den illuminierten Innenhof des Knirschvogelhauses, wo es Häppchen, Getränke und viele Hallos gab.