Gmoa Wörth beklaut den Nachbarverein

Nächtlicher Coup: Die Burschen vom Verein Gmoa Wörth haben in Walpertskirchen zugeschlagen.

Wachen eingesperrt: Burschen als Diebe bei der KLJB Walpertskirchen erfolgreich

Von Veronika Vogel schließen

Die Burschen vom Verein Gmoa Wörth haben in Walpertskirchen zugeschlagen. Wachen eingesperrt, und schon war der Maibaum weg.

Walpertskirchen/Wörth – Im zweiten Anlauf hat’s geklappt: Der Burschenverein Gmoa Wörth hat den Walpertskirchener Maibaum gestohlen. Der Coup glückte am Donnerstag in den frühen Morgenstunden kurz vor 5 Uhr. 35 Leute seien daran beteiligt gewesen, berichtet Vereinsvorsitzender Felix Altmann.

Man habe von außen den Bauzaun aufgemacht und die zwei Wachen im Stüberl eingesperrt. Dann sei der Stamm mit zwei Nachläufern händisch aus dem Zelt gerollt worden. Anschließend habe man den Baum per Traktor über die Wiese auf die Straße gezogen und sich damit auf in Richtung Heimatgemeinde aufgemacht. Rund zwei Stunden habe die Aktion gedauert.

Es sei bereits der zweite Versuch gewesen, den Baum der Katholischen Landjugend (KLJB) in Walpertskirchen zu ergattern. Insgesamt sei der Burschenverein bisher sechs Mal auf potenzieller Diebestour im Landkreis unterwegs gewesen. Inzwischen habe man mit der KLJB erfolgreiche Verhandlungen geführt. „Jetzt passt der Burschenverein auf den Baum auf, und am Sonntag wird er zurückgefahren“, erzählt Altmann. Um 17 Uhr will man ihn wieder nach Walpertskirchen bringen, Brotzeit und Bier inklusive. Ab 18 Uhr wird im Stüberl ein sonntägliches Spanferkelessen unter dem Motto „Faggefeierei – foi ned vom Fleisch“ angeboten.

Vor der Rückgabe hilft der Burschenverein Gmoa Wörth den Walpertskirchenern beim Herrichten des Baums. Außerdem sind die Burschen beim Aufstellen am 1. Mai mit dabei. Der Walpertskirchener Maibaum wird per Schwaiben und Kransicherung in die Senkrechte gebracht.