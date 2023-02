Während der Fahrt: Feuer bricht in Zug aus – 150 Fahrgäste an Bord

Großeinsatz auf freier Strecke bei Walpertskirchen

Großeinsatz am Mittwochnachmittag auf der Bahnstrecke München–Mühldorf. Gegen 13.50 Uhr brach in einer Lok nach einem Defekt im Turbolader ein Feuer aus.

Walpertskirchen - Auf freier Strecke ist an der Bahnlinie München-Mühldorf eine Lok in Brand geraten. Elf Menschen, darunter der Lokführer, erlitten nach Angaben der Bundespolizei bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag Rauchvergiftungen.

Während der Fahrt: Feuer bricht in Lok aus – vier Verletzte müssen ins Krankenhaus

Wolfgang Hauner von der Bundespolizei berichtet, dass der Zug auf freier Strecke stoppte. 150 Fahrgäste waren an Bord. Laut Hauner kamen vier in Krankenhäuser. Es habe sich um eine kleine Flamme gehandelt, die der Lokführer mit dem Feuerlöscher löschen konnte, sagte Hauner. Dabei habe sich allerdings noch mehr Rauch entwickelt.

Die Feuerwehr war im Einsatz. Als Ursache werde ein technischer Defekt vermutet, möglicherweise am Turbolader. Der Zug wurde später nach Markt Schwaben geschleppt, wo die übrigen Passagiere nach längerer Verspätung aussteigen durften. (dpa/ham)

