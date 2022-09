TV-Moderatorin Sophia Dreyer: „Ich wusste plötzlich: Ich muss raus“

Von: Michaele Heske

Sophia Dreyer liebt Abenteuer - nicht nur über Gletscherspalten baumelnd. Mit 40 Jahren hat sie den Sprung gewagt und ihr ganzes Leben noch einmal auf den Kopf gestellt. © Privat

Mit 40 Jahren wagt Sophia Dreyer das Abenteuer und erfindet sich neu: Scheidung, Kündigung, Umzug. Heute steht die studierte Architektin als Fernsehmoderatorin (München TV) vor der Kamera.

Walpertskirchen/München – „Ich hab vor jedem Auftritt Lampenfieber“, sagt Sophia Dreyer, Moderatorin der „Heimatgschichtn“, die täglich beim lokalen Fernsehsender München TV laufen. Das glaubt man gar nicht, wenn man sie auf dem Bildschirm sieht, so eloquent, charmant und humorvoll, wie sie wirkt. „Erst wenn ich draußen auf der Bühne bin, werde ich ruhig.“ Die freimütige Art der 45-jährigen Sprecherin und Sängerin, die in Walpertskirchen aufgewachsen ist, macht ihren Charme aus. Zudem ist sie eine außergewöhnlich mutige Frau. Mit über 40 Jahren startete sie nämlich nochmals komplett neu durch.

Wenn die innere Stimme immer lauter wird, man sie im tagtäglichen Trubel nicht mehr überhören kann und diese unerbittlich fragt: „War es das jetzt, möchte ich bis zur Rente so weiter machen?“ Dann nennt man das gemeinhin Midlife-Crisis. Auf das eigene Gefühl zu hören, hat aber auch viel mit Achtsamkeit zu tun. „Ich wollte so einfach nicht mehr weitermachen“, erzählt Dreyer, Mutter einer zehnjährigen Tochter.

Das beschloss sie kurz nach ihrem 40. Geburtstag am 6. April vor fünf Jahren. Und wohin der Weg die studierte Architektin, die als Produktionsleiterin in der Kostümabteilung an der Bayerischen Staatsoper arbeitete, künftig führen sollte, war ihr nicht wirklich klar. „Aus dem Bauch heraus wusste ich plötzlich: Ich muss raus.“

Dreyer erinnerte sich just in dieser Situation an ihre Schulzeit in Walpertskirchen. „Mir fiel ein, was ich als kleines Mädchen machen wollte.“ Ihre Traumberufe aus Kindertagen: „Nonne in Kathmandu oder Tagesschausprecherin.“

Eine Ordensschwester aus Nepal hatte die Klasse besucht – das fand sie super spannend: „Mich zog es schon immer in die weite Welt, ich wollte viel reisen“, erinnert sie sich rückblickend. Andererseits sei sie sozusagen mit Dagmar Berghoff aufgewachsen. „So irgendwo dazwischen, sah ich mich schon damals platziert.“

Die gebürtige Münchenerin war ein Jahr alt, als sie 1978 mit ihren Eltern und den zwei Geschwistern nach Walpertskirchen ins ehemalige Wagnerhäusl zog: „Das ist eines der ältesten Häuser im Ort“, sagt sie voller Stolz. Anfangs lebte die Familie auf einer Baustelle, denn das über 200 Jahre alte Gebäude musste erst restauriert werden.

Nach wie vor einer ihrer Lieblingsplätze ist das Wagnerhäusl in Walpertskirchen, wo die Moderatorin Sophia Dreyer aufgewachsen ist. © Michaele Heske

„Wir waren viel draußen, konnten frei rumlaufen. Die Wiese ging bis zum Bach runter, es gab auch einen Schlittenberg.“ Ihre Kindheit war glücklich, geprägt habe sie auch die Oma, die in Pfronten lebte, erzählt sie. „Ich besuchte sie immer in den Ferien. Wir waren jeden Tag in den Bergen.“ Bis heute genießt sie die Ruhe beim Wandern, den Blick von den Felsen: „Ich bin sehr gerne allein.“

Als die Ehe ihrer Eltern scheiterte, fand das Mädchen Trost bei der Großmutter. „Ich wollte nicht, dass der Papa geht, obwohl sich meine Eltern immer wieder gestritten hatten.“ Damals seien Scheidungen auch noch eine Ausnahme gewesen. „Keine leichte Zeit, auch nicht für meine Mutter, die plötzlich alleinerziehend war.“ Denn die drei Kinder waren kurz hintereinander auf die Welt gekommen. „Mama hatte viel mit uns zu tun, wir hingen alle an ihrem Rockzipfel.“

Dreyer ist eine Frau der Extreme: Einerseits liebt sie das Landleben, andererseits zog es sie schon früh in die Stadt. Nach einem Auslandsaufenthalt mit 16 Jahren an der Highschool in Bakersfield, Kalifornien, machte sie Abitur im Gymnasium Kirchheim bei München.

Danach studierte sie an der TU München Architektur. „Ich wohne jetzt schon so lange in München – aber ich brauche auch das Landleben.“ Hin- und wieder nimmt sie sich deshalb eine kurze Auszeit vom Großstadttrubel, besucht ihre 74-jährige Mutter: „Hier komme ich zur Ruhe.“

Ihr Studium finanzierte sich Dreyer mit einen Job in der Bayerischen Staatsoper. So konnte sie sich auch die vielen Reisen in den Semesterferien leisten. Mit dem Rucksack zog sie – mal gemeinsam mit ihrem damaligen Freund, dann wieder alleine – durch Afrika, Südostasien, Südamerika. Hier kam sie mit den Einheimischen in Kontakt, lernte Land und Leute kennen.

„Ich war eine gute Studentin, habe mit der Note 1,8 abgeschlossen. Doch die Vorstellung, im Büro vor dem Computer zu sitzen und nur noch DIN-Normen zu erfüllen, gefiel mir gar nicht“, erklärt Dreyer.

Anders war es mit der Opernwelt, die sie früh durch ihren Vater, einen Unternehmensberater, kennengelernt hatte. „Ich war oft mit ihm in Bayreuth. Wagner ging mir musikalisch voll rein.“ Schon in Hörlkofen hatte sie klassischen Gesangsunterricht genommen. „Ich habe es nie jemandem gesagt. Aber ich wäre eigentlich gerne Opernsängerin geworden.“

Die Liebe zur Oper und zur Musik bekam sie von ihrem Vater in die Wiege gelegt: Sie ist Sängerin der Münchner Band Amalfi Swing. © Privat

Nach dem Studium volontierte sie als Kostümmalerin und verbrachte die nächsten Jahre zwar nicht auf der Bühne, aber hinter den Kulissen: „Ich lauschte immer den Arien, war total fasziniert.“ Die Werkstatt beschreibt sie als Hexenküche: „Wir färbten Stoffe, stellten Engelsflügel her und bearbeiteten die Kostüme, machten sie je nach Drehbuch dreckig oder blutig.“

Später dann stieg sie in der Bayerischen Staatsoper zur Produktionsleiterin für Kostüme auf. Sie übernahm in der Spielzeit 2014/15 die Verantwortung für das Gewand in der Oper „Le Comte Ory“ von Rossini. Regie führte Marcus H. Rosenmüller, der auch „Wer früher stirbt ist länger tot“ auf die Kinoleinwände brachte. „Das war das absolute Highlight“, schwärmt Dreyer. Dort lernte sie auch ihren ersten Mann kennen.

Im Jahr 2012 kam ihre Tochter Ida auf die Welt. Drei Jahre blieb die junge Mutter zuhause, um sich um ihr Kind zu kümmern. Danach ging sie zurück an die Oper, in Teilzeit. Zwei Jahre hielt sie durch, dann machte sie Schluss: „Ich war selbst erschrocken, wie klar ich plötzlich war.“

Auch aus ihrer Ehe brach sie aus. Heute lebt sie mit ihrem neuen Partner in München. „Wir sind Seelenverwandte“, sagt sie und lacht. Sie sei glücklich, fügt sie an. Das merkt man ihr auch deutlich an: „Wir sind mittlerweile eine große Patchwork-Familie.“

Vor der Kamera steht Sophia Dreyer für München TV. Für ihre Sendung Heimatgschichtn war sie auch schon in Maria Dorfen, um Andreas Begert zu interviewen. © Michaele Heske

Gleichzeitig gelang der Moderatorin nach einer Umschulung zur Redakteurin/Moderatorin vor drei Jahren auch noch der Sprung direkt ins Studio von München TV. „Und das in meinem Alter“, freut sie sich.

Das hört sich alles nach Bilderbuch an. „Ich habe eine total positive Einstellung. Und das Leben meint es bisher gut mit mir.“ Doch auch sie hatte schwere Zeiten: „Eine Trennung ist hart, man weiß ja nie so genau, wie es weitergeht. Das war damals alles schon ein Sprung ins kalte Wasser.“ Auch trauerte sie sehr um die Großmutter, die sie stark geprägt habe. Und der Tod des Vater vor zwei Jahren ging auch nicht spurlos an ihr vorüber.

„Und dann fehlt ja irgendwie der rote Faden in meiner Vita.“ Es muss nicht immer alles nach vorgefasstem Plan gehen, wenn Entschlossenheit und Tatendrang die Leitmotive sind. Nicht zuletzt stecke auch viel Recherche und Arbeit in dem Job als Moderatorin. „Leute interviewen, die besten Szenen aussuchen und die Filme schneiden – immer mit Blick auf die Uhr.“ Denn sie will pünktlich bei Schulschluss bei ihrer Tochter sein. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist immer noch die große Herausforderung für uns Frauen.“

