Musikalische Revue mit Pferden im Publikum

Knirschvogelhaus

Der Stall im Knirschvogelhaus wurde am Wochenende zur Bühne. Rund 200 Gäste kamen an den drei Konzertabenden und lauschten dem Musikgenuss.

Walpertskirchen – Die heimlichen Stars der Musikalischen Revue im Pferdestall des Knirschvogelhauses waren Lea und Anton. Die 40-jährige Stute und der 22-jährige Wallach lugten neugierig, dabei genüsslich Heu malmend, auf die improvisierte Bühne, direkt neben ihrer Box. Musik in ihrem Stall schien den beiden Pferden zu gefallen, denn sie waren fast das ganze Konzert über mit dabei. Nur als Wolfgang Lohmeier auf seinen Percussions zu einem fulminanten Solo loslegte, ergriffen sie stürmisch die Flucht ins Freie.

„Zweieinhalb Jahre lang haben wir uns nicht gesehen“, begrüßte Gastgeberin Vroni Vogel die rund 70 Gäste bei der Premiere am Freitagabend. Während der Pandemie sei der Musikerfamilie noch deutlicher bewusst geworden, „was wir lieben“. Deshalb stellte sie die drei Konzertabende am Wochenende auch unter dieses Motto. Die Gastgeber luden Musiker ein, mit denen sie eine lange Freundschaft pflegen und die zum Teil schon seit den Anfängen der Musikalischen Revue dabei sind.

Aber auch für Neues wollten sie sich öffnen, so präsentierte Stephan von Clarmann zum ersten Mal bei den Knirschvogels drei Stücke auf seinem Vibrafon, mit denen er das Publikum in eine träumerische, geheimnisvolle Klangwelt entführte.

+ Die Gastgeber der Musikalischen Revue im Knirschvogelhaus: Vroni Vogel und Dieter Knirsch. © Alexandra Anderka

Auch die Bühne wurde verlegt. Der Stall, in violettes und rotes Licht getaucht, verwandelte sich in einen Kunstraum. Nur das Wetter spielte dem kreativen Konzept einen Streich. Aber Vroni Vogel, die charmant und launig durch den Abend führte, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und verteilte einfach Decken, Tee und Glühwein.

Die Gäste, die meisten davon langjährige Fans, waren dankbar, wieder in den musikalischen Genuss der Knirschvogels zu kommen. Drei Stunden lang unterhielten die Künstler. Violinistin Martina Eisenreich, Schlagzeuger Wolfgang Lohmeier an seiner „magischen Maschine“, Michaela Bauer am Akkordeon und Vogels „Lieblingsbassist“ Stephan Glaubitz eröffneten den Abend mit dem anfangs melancholischen und später fetzigen „Blessing Nigun & I’ve Found A New Baby“. Immer wieder gab es Improvisationen, meist mit „dem Maestro und der Grauen Eminenz“, wie Vroni Vogel ihren Mann Dieter Knirsch vorstellte, am Klavier. Mit der Konzertreihe wurde auch der 70. Geburtstag des Hausherrn gefeiert. Premiere hatte ein gemeinsamer Auftritt der Knirsch-Brothers – den „Blue Hour Waltz“ von Reinhart Knirsch interpretierte der Saxofonist mit Bruder Dieter.

Dass das Knirschvogelhaus, das nächstes Jahr 25. Jubiläum feiert, auch für die Zukunft gerüstet ist, bewies die Präsenz von Quirin Vogel, Sohn des Hauses und wie sein Vater Pianist, und dessen Freundin, Klarinettistin Katharina Farbová, die ebenfalls auf ihren Instrumenten überzeugten.

Launige Einlagen präsentierten die Sängerinnen Ingrid Rottler und Sabine Trettenbacher sowie Thomas Ross. Mit Schauspieltalent ausgestattet, gab der Mann in Anzug und Fliege „Das Triangel“ von Georg Kreisler zum Besten. Bei Stammgästen bekannt, aber stets ein Hit: Vroni Vogel und Stephan Glaubitz als Birne und Apfel verkleidet mit dem Couplet „Die Ballade vom Fallobst“, mit der sie den gelungenen Abend ausklingen ließen.