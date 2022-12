Essen auf Rädern als „Fenster zur Welt“

Angebote und Leistungen der Nachbarschaftshilfe Walpertskirchen stellen Vorsitzende Rita Reichwein (l.) und Einsatzleiterin Beate Aust vor. © Vroni Vogel

Generationsübergreifende Hilfsangebote für viele Lebenslagen bietet die Nachbarschaftshilfe Walpertskirchen.

Walpertskirchen – „Wir hoffen, dass Betroffene sich an uns wenden und ihre Scheu überwinden“, sagt Einsatzleiterin Beate Aust von der Nachbarschaftshilfe Walpertskirchen im Gespräch mit unserer Zeitung. Hinsichtlich der gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten sei zu erwarten, dass die Notlagen zunähmen. Die Nachbarschaftshilfe steht zur Unterstützung bereit. Und das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ der Heimatzeitung wiederum unterstützt die ehrenamtliche Arbeit der Nachbarschaftshilfe.

„Wir sind verpflichtet zur Verschwiegenheit. Darauf kann man sich hundertprozentig verlassen“, betont Vorsitzende Rita Reichwein. Der Verein habe rund 170 Mitglieder und sei ehrenamtlich in vielen verschiedenen Bereichen tätig. So liefere der Verein rund 300 Essen monatlich an Seniorinnen und Senioren. Dieser regelmäßige Bringservice sei gerade für alleinstehende alte Menschen ein wichtiger Kontakt, schaffe eine gewisse Sicherheit, und sei nicht zuletzt ein „Fenster zur Welt“. Schon öfter seien Angehörige informiert worden, wenn niemand geöffnet habe, um sicher zu stellen, dass keine Notlage vorherrsche.

Die Waren werden frisch vom örtlichen Nahversorger eingekauft und in der Schulküche zubereitet. „Die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer werden von der Nachbarschaftshilfe bezuschusst“, erläutert Reichwein. Im vergangenen Jahr habe man neues, praktikables Geschirr für das Essen auf Rädern erworben, und es musste wegen des großen Bedarfs sogar zusätzliches Geschirr nachgekauft werden.

Wie Aust berichtet, habe die Nachbarschaftshilfe zudem lange Zeit den Sprachunterricht für zwei afghanische Mädchen übernommen, um den beiden Grundschulkindern einen guten Schulstart zu ermöglichen, sie mit dem Zusatzunterricht gezielt zu fördern und so einen Beitrag zu einer geglückten Integration zu leisten. Auch Unterrichtsmaterial werde bezuschusst. Das gelte auch für die Erwachsenenbildung in der Asylarbeit.

Zudem habe man alleinstehende Frauen unterstützt. Die Nachbarschaftshilfe greife bei finanziellen Engpässen unter die Arme, um zum Beispiel Kindern in Schule und Kindergarten zur Seite zu stehen. Außerdem würden Fahrdienste, Haushaltshilfen und bei Bedarf Seniorenbetreuung angeboten.

Im Bücherschrank in der nostalgischen Telefonzelle beim Dorfplatz und auf dem Büchertisch im Foyer der VR-Bank wird für alle Interessierten verschiedenste Lektüre präsentiert, und das Angebot werde immer wieder erneuert. Das Lesepatenteam fördert zudem bei den Kindern die Lust am Lesen und organisiert spannende Aktionen auch im Rahmen des kommunalen Ferienprogramms.

Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt Einrichtungen wie die Nachbarschaftshilfe Walpertskirchen. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.

Vroni Vogel