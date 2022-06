Nachbarschaftshilfe Walpertskirchen: Mahlzeiten, Leseprojekte, Asylarbeit

Nächstes Jahr feiert die Nachbarschaftshilfe Walpertskirchen ihr 20-jähriges Bestehen. Die neu gewählten Vorstandsmitglieder (vorne, v. l.): 2. Vorsitzende Christine Lederhofer, 1. Vorsitzende Rita Reichwein, Beisitzerin Anna Spielberger und Vizebürgermeister Josef Renner sowie (hinten, v. l.) Beisitzerin Renate Günther, Schriftführerin Caroline Mayr, Kassier Hans Pircher, Einsatzleiterin Beate Aust und Besitzerin Hanne Brenner. © Vroni Vogel

Die Nachbarschaftshilfe Walpertskirchen leistet auf vielfältige Weise Unterstützung. In ihrer Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder des rührigen Vereins ihr Vorstandsteam wiedergewählt.

Walpertskirchen – „Die Leute haben sich wieder mehr getraut, sich helfen zu lassen“, bilanzierte die Einsatzleiterin der Walpertskirchener Nachbarschaftshilfe Beate Aust bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus Büchlmann. Sie verzeichnete 410,5 Einsatzstunden in der Senioren- und Krankenbetreuung sowie bei sonstigen Dienstleistungen. Die Mitglieder des rührigen Vereins wählten erneut Rita Reichwein und ihr bewährtes Vorstandsteam an ihre Spitze.

Ein „großer Punkt“ sei die Asylarbeit, die vom Helferteam geleistet werde und jeweils nach dem aktuellen Bedarf erfolge, sagte Aust. Betreut werden beispielsweise zwei afghanische Schulkinder, die über die Nachbarschaftshilfe zusätzlichen Sprachunterricht bekommen, sowie ein Baby, das vor Kurzem auf die Welt kam. Außerdem werde eine Frau mit ihren drei Mädchen aus der Ukraine unterstützt. Hier sei es geglückt, die Familie privat unterzubringen. Auch diese Kinder gehen in die Walpertskirchener Schule und in den Schulkindergarten nach Hörlkofen.

Es seien 2 187 Essen an 23 Kundinnen und Kunden geliefert worden, informierte die Einsatzleiterin zu diesem Service, den vor allem ältere Menschen in Anspruch nehmen, um gut versorgt zu sein. Gerade für Alleinstehende biete der Lieferservice bis vor die Haustür zusätzlich eine gewisse Sicherheit. So habe man schon öfters Angehörige benachrichtigt, wenn nicht geöffnet und Hilfe benötigt worden sei. Aust dankte dem fünfköpfigen Fahrerteam, das hier sehr viel leiste so wie allen weiteren Helferinnen und Helfern, insbesondere auch dem Hauseigentümerehepaar, das der ukrainischen Familie eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat.

Vorsitzende Rita Reichwein bedankte sich beim Lesepatenteam, das nicht zuletzt mit einem ambitionierten Ferienprogramm den Kindern viel Freude schenkte. Überdies habe man online am bundesweiten Vorlesewettbewerb teilgenommen und allen vier Klassen in der Grundschule per Videokonferenz vorgelesen, berichtete Lesepatin und Beisitzerin Anna Spielberger. Geplant seien im Sommer ein Erste-Hilfe-Kurs für junge Leute mit den Maltesern und ein Besuch in einer Erdinger Buchhandlung mit nachfolgender Brotzeit im Stadtpark. Außerdem hoffe man, dass sich die Pandemie gnädig zeige und man wieder das Vorlesen regelmäßig anbieten könne, so Spielberger. Das Lesepatenteam mit derzeit neun Personen gibt es seit zehn Jahren.

Nächstes Jahr feiert die Walpertskirchener Nachbarschaftshilfe ihr 20-jähriges Bestehen. Hierzu wolle man sich etwas Besonderes einfallen lassen, kündigte Vorsitzende Reichwein an. Sie verwies auch auf den geplanten Ausflug Ende Juli nach Freising und appellierte an die Zuhörer, sich als Schulweghelfer zur Verfügung zu stellen. Der Elternbeirat habe sie darum gebeten. Interessierte können sich bei Reichwein melden.

Die Vereinschefin verwies zudem auf den Bücherschrank in der nostalgischen Telefonzelle beim Dorfplatz und den Büchertisch im Foyer der VR-Bank. Dieser Service werde sehr gut angenommen. Die Lektüre werde regelmäßig ausgetauscht und das Angebot mit neuem, spannendem und informativem Lesestoff bereichert.

Kassier Hans Pircher dankte für die Spendenbereitschaft. 6 460 Euro seien für den guten Zweck eingegangen. Diese Zuwendungen seien „lebenswichtig“ für den Verein, um helfen zu können, sagte Pircher.

Das Vorstandsteam wurde bei den Neuwahlen, die alle drei Jahre abgehalten werden, in seinen Ämtern bestätigt: Vorsitzende Rita Reichwein, Stellvertreterin Christine Lederhofer, Einsatzleiterin Beate Aust, Kassier Hans Pircher, Schriftführerin Caroline Mayr sowie die Beisitzerinnen Renate Günther, Hanne Brenner und Anna Spielberger bleiben weiterhin an der Spitze des Vereins.

Vizebürgermeister Josef Renner (CSU), der als Wahlleiter fungierte, dankte in seinem kurzen Grußwort für die engagierte Arbeit, die die Vereinsmitglieder tagtächlich leisteten. Er sei „begeistert“ von den vielen Angeboten und gratulierte dem wiedergewählten Vorstand.

