20 Jahre Nachbarschaftshilfe Walpertskirchen: Lesung, Erste-Hilfe-Kurs, Ausflüge

Die Nachbarschaftshilfe Walpertskirchen feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen mit bunten Veranstaltungen das ganze Jahr über.

Walpertskirchen – Die Nachbarschaftshilfe Walpertskirchen feiert heuer 20-jähriges Bestehen. In der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Büchlmann blickte Einsatzleiterin Beate Aust anhand beeindruckender Zahlen auf die geleistete ehrenamtliche Arbeit zurück.

Das Helferteam habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten 37 000 Kilometer zurückgelegt, es seien 13 500 Einsatzstunden verzeichnet und rund 19 000 Essen ausgeliefert worden. Die Zahlen stehen für reine Einsätze, viele Stunden seien gar nicht erfasst, wie die Zeit für das Ausfahren der Seniorenessen, die Vorstandsarbeit, die Tätigkeiten des Helferkreises im Asylbereich oder die Dauer der Dienstleistungsfahrten. All diese Aktivitäten seien zeitlich nicht zu ermitteln, so Aust. Sie dankte allen Helfenden für die engagierte Arbeit: „Ohne euch würde es nicht funktionieren.“

Beim Seniorenessen habe man derzeit einen Kundenstamm von 30 Personen, die regelmäßig Speisen beziehen. „Es ist enorm, wie das zugenommen hat“, sagte Aust. Deshalb gebe es inzwischen zehn Fahrer, die das Essen auf Rädern bis zur Haustür liefern. Haushaltshilfen, Unterstützung bei Behördengängen, Sprachunterricht für schulpflichtige Kinder von Geflüchteten, schnelle Hilfe für Menschen, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind, Veranstaltungen fürs Ferienprogramm, die neben dem Vorlesen zu beliebten Aktionen der Lesepaten gehören, sowie der Büchertisch in den Räumen der Raiffeisenbank und die Bücher-Telefonzelle beim Dorfplatz – das Angebotsspektrum ist breit gefächert.

Vorsitzende Rita Reichwein gab einen Ausblick auf die Aktionen zum Jubiläum. Übers Jahr verteilt sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Im März gibt es eine Lesung mit dem Heimatdichter Wolfgang F. Hofer, ein Gedächtnistraining soll angeboten werden, ein Erste-Hilfe-Kurs für Senioren und ein Kurs, um auch in fortgeschrittenem Alter „digitale Teilhabe“ zu ermöglichen. Zudem plane man Ausflüge, und das Walpertskirchener Knirschvogelhaus will eine kulturelle Veranstaltung für die Nachbarschaftshilfe gestalten, die derzeit 170 Mitglieder zählt. Eine größere Festveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen soll im Herbst stattfinden.

Bürgermeister Franz Hörmann gratulierte zum Geburtstag und meinte, dass es seine wichtigste Aufgabe sei, „einem Verein Lob auszusprechen, der primär den Bürger in den Fokus stellt“. Er zeigte sich „sehr dankbar“ über die Mitwirkung am Ferienprogramm mit attraktiven Aktionen und lobte die Angebote, die Anna Spielberger vom Lesepatenteam vorstellte, als „Supergeschichte“. Es gebe viele Kinder, denen zuhause nicht mehr vorgelesen werde, bedauerte Hörmann. Umso wichtiger sei die Förderung von außen.

Der Bürgermeister bedankte sich auch beim Küchenteam, das in der Schulküche täglich frisch das Essen für die Kinder und Senioren zubereite. Sorge bereitete ihm die Unterbringung der vielen Asylsuchenden, die derzeit in den Landkreis kämen: „Die Unterkünfte sind voll.“ Die Gemeinde habe Grundstücke gemeldet, auf denen Wohncontainer vorstellbar seien. Angesichts der Aufgaben, die beim Thema Asyl zu erwarten seien, bat Hörmann den Helferkreis um Unterstützung. Seitens des Vorstands wurde appelliert, sich zu engagieren. Weitere Helfer würden gesucht und herzlich aufgenommen.