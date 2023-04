Neuer Vorstand mit neuen Ideen: Irmi Göß Vorsitzende der Walpertskirchener Gartler

Abschied und Neubeginn im Gartenbauverein Walpertskirchen (v. l.): Bürgermeister Franz Hörmann, Beisitzerin des Kreisverbands Renate Döllel, Schatzmeisterin Elfriede Scheiel, scheidende Beisitzerin Mary Hötscher, scheidende Vorsitzende Heidi Mayr, neue Vizechefin Christine Angermaier, neue Vorsitzende Irmi Göß, scheidende Beisitzerin Rosmarie Ismair und scheidende Zweite Vorsitzende Christine Stangl sowie das neu gewählte Beisitzerteam Wolfgang Tietz, Marianne Weber, Anita Stimmer, Brigitte Lex und Katharina Grimm. © vroni vogel

15 Jahre führten die beiden Vorsitzenden Heidi Mayr und Christine Stangl den Walpertskirchener Gartenbauverein an. Jetzt traten beide nicht mehr zur Wiederwahl an. Irmi Göß und Christine Angermaier sind nun das neue Vorsitzenden-Duo.

Walpertskirchen – In einer geordneten Übergabe im Gasthaus Büchlmann wurden in der Jahreshauptversammlung Irmi Göß und Christine Angermaier zum neuen Vorsitzenden-Duo gewählt. Der weitere Vorstand setzt sich zusammen aus Schatzmeisterin Elfriede Scheiel, Schriftführerin Gertraud Renner und dem Beisitzerteam mit Katharina Grimm, Marianne Weber, Brigitte Lex, Anita Stimmer und Wolfgang Tietz. „Es war eine gute, schöne Zeit“, bilanzierte die scheidende Vorsitzende Heidi Mayr in ihrem Rückblick. Sie bedankte sich für die sehr gute Unterstützung des Vorstands und bei allen Mitgliedern für das tolle Miteinander.

Bürgermeister Franz Hörmann (CSU), der als Wahlleiter fungierte, wertete es als „gutes Zeichen, wenn jemand da ist, der weitermacht“ und lobte: „Was wäre die Gemeinde, was wären die Vereine ohne den Gartenbauverein?“

Hörmann nannte die würdige Gestaltung von Veranstaltungen mit Blumenschmuck, die Pflege öffentlicher Flächen und die Teilnahme am Ferienprogramm als zentrale Aufgaben, die der Gartenbauverein seit vielen Jahren übernehme. „Untrennbar verbunden“ mit dem Verein sei das Faschingskranzl mit lustigen Einlagen. Ob es hier eine Fortsetzung geben wird, blieb in der Versammlung noch offen.

Nach der Wahl gratulierte die scheidende Vereinschefin dem neuen Vorstand und wünschte „viel Freude, viel Erfolg“. Die neue Vorsitzende Irmi Göß stellte anstehende Aktionen vor: Das Palmbuschenbinden, der Schmuck des Osterbrunnens und die Unterstützung der Katholischen Landjugend beim Maibaumaufstellen waren zeitnahe Projekte. Außerdem regte Göß an, dass man wieder einmal den idyllischen Hobmeier-Garten besuchen könne. Im Sommer sind das Kräuterbuschenbinden und ein Besuch der Familie Angermaier in Oberding geplant, um sich über Tofuproduktion zu informieren. Im Herbst sei Hilfe bei der Apfelernte in St. Wolfgang gefragt.

Ein großes Anliegen war Göß die gute Vernetzung zwischen den Mitgliedern. Sie regte deshalb eine WhatsApp-Gruppe an sowie eine Kontaktsammlung von Interessierten. Sie möchte außerdem Aktionen ins Leben rufen, die Männer interessieren. Vorstellbar seien beispielsweise ein Baumschneidekurs oder ein Veredelungskurs. Weiter regte die neue Vorsitzende an, am Wettbewerb „Schönster Baum im Landkreis“ teilzunehmen.

In der Versammlung standen viele Ehrungen auf der Tagesordnung. Rosmarie Ismair, die lange den Verein als Schatzmeisterin und Beisitzerin unterstützt hatte, erhielt die Ehrennadel in Silber, ebenso wie das Duo Heidi Mayr und Christine Stangl. Der ehemaligen Beisitzerin Mary Hötscher wurde die Ehrennadel in Bronze überreicht. In Abwesenheit wurde auch der frühere Beisitzer Sebastian Widl geehrt. Zudem wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet (Bericht folgt).