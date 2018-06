Ein kriminelles Sommerkonzert

Von Räubern und Gendarmen: Kriminal- und Filmmusik bestimmt das Sommerkonzert des Walpertskirchener Orchesters, das an diesem Sonntag, 24. Juni, um 18.30 Uhr im Gasthaus Lex stattfindet.

Walpertskirchen – Ein halbes Jahr lang hat Leiter Stephan Glaubitz das Ensemble auf das abwechslungsreiche Hör-Kino vorbereitet. Der Dirigent ist begeistert von der engagierten Gemeinschaftsarbeit. „Es bringen sich federführend viele Leute ein“, sagt er. Einige Orchestermitglieder wie Ludwig Mayer, Katrin Schuster und Antonia Krottenthaler haben eigene Arrangements beigesteuert.

Man darf sich auch auf Solistenauftritte freuen. So ist Profimusiker Antonin Kakutia auf der Klarinette zu hören. Zitherspielerin Erna Hörmann wird den „Dritten Mann“ mit dem Orchester erklingen lassen, jene legendäre Titelmelodie aus dem gleichnamigen Thriller, der im Wien der Nachkriegszeit spielt und in einer Verfolgungsjagd durch die Kanalisation der Stadt gipfelt. Auch „The Second Waltz“ von Dmitri Schostakowitsch ist im Programm. Der eigenwillige Walzer wurde durch Stanley Kubricks rätselhaften und erotisch aufgeladenen Film „Eyes Wide Shut“, der Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ in die Gegenwart verlegte, bekannt. Filmmusik aus „Der Pate“, „Mission Impossible“ und „Kriminaltango“, die Titelmusik zu „Die Brücke am Kwai“ und „Pink Panther“ sind zu hören.

Gäste sind der Jugendchor Cantabile (Leitung: Herta Albert) und Werner Stangs Montagsband. Die Bühnendeko mit witzigen Requisiten wurde extra gebastelt. Der Eintritt ist frei.

Vroni Vogel