Schulsozialarbeit in Walpertskirchen und Wörth: Mehr Betreuungsbedarf durch Corona

Teilen

Über die Aufgaben der Schulsozialarbeit informierte das Team der Brücke Erding den Walpertskirchener Gemeinderat (v. l.): Hana Stary, Geschäftsführerin Barbara Huber, Stefanie Schrenk und Ann-Marie Sturm. © Vogel

Der Betreuungsbedarf der Schulsozialarbeiter in Walpertskirchen und Wörth ist mit Corona stark angestiegen, die Einzelfallhilfe intensiver geworden.

Walpertskirchen/Wörth – Projekte für soziales Lernen, Einzelfallhilfe, Beratungsangebote für die gesamte Schulgemeinschaft, Krisenintervention, Berufsorientierung: Über die vielseitigen Betreuungsbereiche informierte das Team der Schulsozialarbeit der Brücke Erding den Walpertskirchener Gemeinderat. Eine Erkenntnis der Sozialarbeiterinnen: Der Betreuungsbedarf ist mit Corona stark angestiegen, die Einzelfallhilfe intensiver geworden.

Seit einem Jahr betreut Hana Stary die Kinder an der Grundschule Walpertskirchen in der Nachfolge von Waltraud Baumeister. Ihre Kolleginnen Stefanie Schrenk und Ann-Marie Sturm sind an der Mittelschule Wörth tätig, die derzeit von 23 Jugendlichen aus Walpertskirchen besucht wird.

Stary berichtete, dass das Kennenlernen der Kinder in der Anfangszeit im Vordergrund gestanden habe und sie herzlich aufgenommen worden sei. Der Übergang vom Kindergarten in die Schule „sei ein großer Schritt“ für die Mädchen und Buben, bei dem sie begleitend zur Seite stand.

Eine Grundschulklasse sei während der Pandemie von sieben verschiedenen Lehrkräften unterrichtet worden – keine einfache Situation für alle Beteiligten. Da habe sich einiges angestaut. Mit Wutbällen und Luftballons, die man zum Platzen bringen konnte, hätten sich die Kinder spielerisch Luft machen können.

Beim Bereich soziales Lernen gebe es je nach Altersstufe unterschiedliche Schwerpunkte in der Grundschule. Der Zusammenhalt in der Klasse, der Umgang mit Gefühlen und Konflikten, eine gute Selbstbehauptung und Kommunikation mit dem Gegenüber seien zentrale Themen. Auch die Streitschlichterausbildung werde durchgeführt. Es fänden Gruppenarbeiten und Rollenspiele statt. „Im Pausenhof bin ich in der Regel immer dabei, auch gerne bei Ausflügen und Wanderungen“, berichtete Stary weiter.

Übereinstimmend stellten die Sozialarbeiterinnen fest, dass der Betreuungsbedarf mit Corona stark angestiegen und die Einzelfallhilfe intensiver geworden sei. Die Pandemie sei an den jungen Menschen nicht spurlos vorübergegangen.

Das Sich-finden in einer Klassengemeinschaft sei auch in der Mittelschule ein wichtiges Thema gewesen, da die Jugendlichen in der Schule weniger zusammengekommen seien und hier eine Lücke entstanden sei. Aktuelle Ereignisse, welche die Schüler bewegen, wie der Krieg in der Ukraine, würden aufgegriffen.

Unterstützung im Bereich Ausbildung/Beruf gehöre ebenso zum Aufgabenfeld der Schulsozialarbeit in der Mittelschule. Hier kooperiere man mit der Agentur für Arbeit. Die Zusammenarbeit mit externen Partnern sei ein entscheidender und hilfreicher Baustein.

Die Fachkräfte besuchen selbst regelmäßig Fortbildungen und Supervisionstreffen. Brücke-Geschäftsführerin Barbara Huber informierte über die präventive Zielsetzung der Schulsozialarbeit: „Es geht darum, die Kinder von der Basis an zu unterstützen, zu stärken und auf ihrem Weg zu begleiten.“ So bekämen die jungen Leute einen „Werkzeugkoffer“ an die Hand, der ihnen in vielen Lebenslagen weiterhelfe. Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) unterstrich den hohen Stellenwert der Schulsozialarbeit. Das Geld der Gemeinde sei dort gut angelegt.

Vroni Vogel