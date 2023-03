Theaterstück bringt 1000 Euro für den guten Zweck

Über die Spendenübergabe freuten sich (hinten, v. l.) Vorsitzender Lorenz Straßer und Karl Bürger vom Theaterverein sowie (vorne, v. l.) Mathilde Glockshuber und Bernadette Sedlmeier vom Zwergerlgarten sowie Beate Aust und Christine Lederhofer von der Nachbarschaftshilfe und Balthasar Lex vom Theaterverein. © Theaterverein

Der Theaterverein Walpertskirchner Brettl hat voriges Jahr „Der Rebell von Pertskirchen“ gespielt. Der Erlös wurde nun gespendet.

Walpertskirchen – Die Eisenbahn verbindet Menschen. Das fanden auch die Vertreter des Zwergerlgartens Walpertskirchen, der örtlichen Nachbarschaftshilfe und des Theatervereins Walpertskirchner Brettl. Der hat im November vergangenen Jahres sehr erfolgreich das Theaterstück „Der Rebell von Pertskirchen“ von Autor Karl Bürger, unter der Spielleitung von Balthasar Lex, auf die Bühne gebracht (wir berichteten). Anlass war das Jubiläum 150 Jahre Bahnhaltepunkt Walpertskirchen.

Die vier Aufführungen in der Mehrzweckhalle Walpertskirchen waren ein voller Erfolg. Das nahm der Theaterverein, vertreten durch Vorsitzenden Lorenz Straßer, zum Anlass, den Erlös aus dem Stück für gemeinnützige Zwecke innerhalb der Gemeinde Walpertskirchen zu spenden. Je 500 Euro gehen an den Zwergerlgarten für Spiel- und Bastelmaterial und an die Nachbarschaftshilfe. Deren Angebot für Mittagessen werde so gut angenommen, dass zusätzliches Warmhaltegeschirr benötigt werde.

Und der Theaterverein Walpertskirchner Brettl sorgt demnächst wieder für Unterhaltung – dieses Mal mit dem Theaterstück „Be(t)reutes Wohnen“, eine Verwechslungskomödie in drei Akten von Wolfgang Bräutigam (Bericht folgt). Die Aufführungen sind am Freitag, 14. April, um 19.30 Uhr, am Samstag, 15. April, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 16. April, um 19 Uhr, am Freitag, 21. April, um 19.30 Uhr, am Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 23. April, um 16 Uhr. Gespielt wird erstmals am neuen Spielort in der Halle der Familie Brielmair in Papferding 26 (Gemeinde Bockhorn).

Der Kartenvorverkauf findet jeweils an den Samstagen, 18. und 25. März sowie 1. April, ab 7 Uhr in der Metzgerei Huber Walpertskirchen statt. Ab Montag, 20. März, gibt’s die Tickets außerdem während der Woche ab 17 Uhr telefonisch bei Lorenz Straßer unter Tel. (0 81 22) 9 33 65.

red