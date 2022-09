Tofu-Produktion statt Schweinezucht

Teilen

Von Soja zu Tofu: Zunächst ging es aufs Feld, als die Kinder im Rahmen des kommunalen Ferienprogramms den Betrieb von Hugo und Christine Angermaier (1./4. v. l.) in Operding besuchten. Die Besichtigung war vom Walpertskirchener AK Naturschutz organisiert worden. © Vroni Vogel

„Es schmeckt!“ Als Kinder und Erwachsene die Tofu-Erzeugnisse der Familie Angermaier in Operding in der Gemeinde Walpertskirchen bei einer Betriebsbesichtigung probierten, fiel das Geschmackserlebnis durchweg positiv aus. Für den 80-jährigen Hans Fertl zum Beispiel war die Tofu-Verköstigung eine Premiere, die den ehemaligen Vorsitzenden des örtlichen Arbeitskreises Naturschutz voll und ganz überzeugte.

Walpertskirchen – „Ich bin begeistert. Das schmeckt hervorragend, vor allem der gewürzte Tofu“, schwärmte der Walpertskirchener und sagte: Für ihn gehört das umweltgerecht produzierte Sojaprodukt ab jetzt zum Speiseplan.

Die Exkursion hatte der AK Naturschutz im Rahmen des gemeindlichen Ferienprogramms organisiert. Die Kinder wanderten mit AK-Mitgliedern zum landwirtschaftlichen Betrieb nach Operding. Dort bauen Hugo und Christine Angermaier seit mehr als zehn Jahren Sojabohnen an – früher als Futter für die Tiere ihrer Schweinezucht. Inzwischen haben die Angermaiers von der Tierhaltung auf die Tofuerzeugung umgesattelt und sich auf eine sehr nachhaltige Bewirtschaftung spezialisiert.

Auf rund zehn Hektar werden die Sojabohnen angebaut, die letztlich in einem ähnlichen Prozess wie bei der Käseherstellung in Tofuprodukte verwandelt zu werden. Doch wie funktioniert das? Diese Frage wurde bei der Betriebsbesichtigung anschaulich beantwortet.

Zunächst ging es zum Feld in unmittelbarer Nähe des Anwesens. Wie Hugo Angermaier erläuterte, wurden die Sojabohnen Mitte Mai angebaut. „Wenn die Pflanzen rascheln, dann ist es langsam Zeit, sie zu ernten“, erklärte er – in der Regel zwischen Mitte September und Anfang Oktober. Die Pflanzen bräuchten viel Sonne, um gut zu gedeihen, sie seien wertvolle Stickstoffsammler, den sie aus der Luft binden würden, und es gebe wenig Schädlingsbefall. An einer Pflanze würden etwa 30 Schoten hängen, wobei zwei bis drei Körner in einer Schote seien.

Vom Feld ging es zur Fertigung in die dafür ausgestatteten Räumlichkeiten, aber erst als sich die Besucher aus Hygienegründen Überschuhe angezogen hatten. Mittels der imposanten Kesselanlage werden die Sojabohnen über einen Erhitzungs- und Filtrierungsprozess letztlich zu in Blöcken gepresstem Tofu. Die Überreste der Produktion werden als Dünger wieder aufs Feld gebracht.

Das Gerinnungsmittel, das ähnlich wie bei der Käseherstellung für die Tofuherstellung nötig ist, heißt Nigari und wird aus Meersalz gewonnen, erzählte Christine Angermaier. Der Tofu wird im Ofen zu Räuchertofu, mit Gewürzen mariniert oder auch ungewürzt verkauft, um ihn vielfältig verwenden zu können.

Tofu ist in Asien ein Grundnahrungsmittel und zudem wohl der bekannteste Fleischersatz. Seinen Geschmack entfaltet er besonders gut, wenn man ihn in Öl kurz scharf anbrät, sodass er eine goldgelbe Kruste erhält. Nach und nach kann man nach Belieben weitere Zutaten – zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch, Auberginen, Tomaten, Paprika oder Zucchini – hinzufügen und anbraten, um dann das Gericht mit Gewürzen abzurunden.

Aber auch für Desserts kann Tofu verwendet werden, beispielsweise gesüßt mit Honig oder Ahornsirup und versehen mit karamellisierten Nüssen oder Früchten.

Vroni Vogel