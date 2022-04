Musikalische Solidarität mit der Ukraine

Teilen

Ein stimmungsvolles Benefizkonzert für die Ukraine gab der Chor Walpertskirchen mit Solisten in der Kirche St. Erhard. Die Gesamtleitung hatte Konrad Huber (M.). © Vroni Vogel

Ein Benefizkonzert des Chors Walpertskirchen hat 2200 Euro für Malteser International für die Ukraine eingebracht.

Walpertskirchen – Ein stimmungsvoller Abend, musikalische Solidarität mit der Ukraine und ein Spendenergebnis, das sich sehen lassen kann: 2200 Euro kamen beim Konzert in der Pfarrkirche St. Erhard zusammen, das der Chor Walpertskirchen unter der Leitung von Konrad Huber organisiert und gestaltet hatte. Solistische Darbietungen setzten farbenreiche Akzente. Die stattliche Spende geht an Malteser International. Bürgermeister Franz Hörmann stellte die Arbeit der Hilfsorganisation vor und bat, den Benefizgedanken zu unterstützen.

In seiner Begrüßung hatte der Vorsitzende des Chors, Walter Holderried, ein „Konzert für den Frieden auf der Welt“ angekündigt und von „den schrecklichen Bildern“ des Krieges gesprochen, die man Tag für Tag sehe. In Walpertskirchen wurde mit dem Konzert ein beeindruckendes Zeichen solidarischer Hoffnung gesetzt.

Holderried und seine Ehefrau Lotte hatten rund 175 Holzherzen in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau gefertigt, die im Namen des Chors am Ende an alle Besucher verteilt wurden – eine liebenswürdige Geste mit Blick fürs Detail.

Huber, der durchs Programm führte, erzählte, dass er vier Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen habe (wir berichteten). In seiner starken Eigenkomposition „Aleppo, Mariupol“ hörte man von ihm ein sehr persönliches Statement.

Da fegte mit aggressiven, hart angeschlagenen, dissonanten Akkorden die zerstörerische Kraft des Krieges durch den Raum, die durch harmonische Klänge des Zusammenhalts vertrieben wurde – ein aufwühlendes Stück mit hellem Ausblick. Mit wunderschönem Gesamtklang sang der Chor seine Lieder für den Frieden, darunter „Laudate Dominum“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Dazu erstrahlte der glockenhelle Sopran von Christine Pfanzelt, die zudem solistisch Georg Friedrich Händels berührendes „Lascia ch’io pianga“ erklingen ließ.

Der Mann an der Orgel war Joachim Steinbach, der in der Begleitung des Chors sowie der Solistinnen und Solisten seine Vielseitigkeit zeigte. Ein ungewöhnliches Duo mit elektrisierender Kraft: die beiden Arrangements für E-Gitarre und Orgel mit Huber und Steinbach, darunter „Bohemian Rhapsody“.

Ausdrucksstark war auch das virtuose Gitarrenspiel von Felix Voigt, der höchst präsent ein Stück von Johann Sebastian Bach interpretierte. Mit einem atemberaubenden Presto für die Sopranino-Flöte begeisterte die junge Ella Deuter. Solistisch wirkten zudem Margit Scherer (Flöte) und Brigitte Mangstl (Gesang) mit. Max Thalmair steuerte selbst verfasste Friedensgedichte bei. Am Ende des Konzerts gab’s Standing Ovations für das Benefizkonzert und die humanitäre Position, die dahinter stand.

Vroni Vogel