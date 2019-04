Letzte Ehre für Pfarrer Pitzl

14 Jahre lang war er in Walpertskirchen seelsorgerisch tätig, jetzt ist Pfarrer Georg Pitzl im Alter von 88 Jahren verstorben.

Walpertskirchen– Bei seiner Beerdigung erwiesen ihm viele Gläubige seiner ehemaligen Pfarrei die letzte Ehre.

Von 1. September 1993 bis August 2007 hat Pitzl die Pfarrei St. Erhard geleitet. Seine letzten Jahre verbrachte er in Gernlinden im Seniorenheim. Am Dienstag wurde Pitzl in seinem Geburtsort Emmering bei Fürstenfeldbruck, seiner Heimatgemeinde, zur letzten Ruhe gebettet. Über 40 Walpertskirchener nahmen an der Beerdigung teil, die Pfarrei hatte einen Bus organisiert. Die Katholische Landvolkbewegung verabschiedete ihr Vereinsmitglied mit Fahnenabordnung.

Pitzl war 1959 in Freising zum Priester geweiht worden. Nach den Kaplansjahren in Babenhausen, Edling, München-Englschalking und Eichenau war er von 1972 bis 1993 Pfarrer in Schnaitsee und Vikar in Waldhausen. Dann kam er nach Walpertskirchen. Pitzl hatte stets ein offenes Ohr für Sorgen und Probleme seiner Pfarrmitglieder. Während seiner Zeit in Walpertskirchen hat er viele Kinder getauft, Erstkommunion und Firmung mit ihnen gefeiert, Paare getraut und Angehörige zur letzten Ruhestätte begleitet. Auch zahlreiche Familienfeste fanden mit ihm statt. Pitzl schätzte die Arbeit der Ehrenamtlichen und ließ ihnen Freiraum. Viel Neues wurde in dieser Zeit ins Leben gerufen, etwa die Kinderchristmette, Wortgottesdienste, Bußandachten und die Kinderbibeltage.

Im Sommer 2007 wurde Pitzl von seiner Pfarrgemeinde mit einem Festgottesdienst, den der damalige Dekan Reinhold Föckersperger hielt, und einem Festakt in der Mehrzweckhalle verabschiedet. Viele Vereine und Gruppierungen überbrachten dem scheidenden Pfarrer Geschenke und erfreuten ihn mit netten Einlagen. Zudem gestalteten sie für Pitzl drei Erinnerungsalben, mit denen er auf die schöne Zeit in Walpertskirchen zurückblicken konnte.

Schweren Herzens zog Pitzl damals nach Rottbach im Pfarrverband Maisach zur Seelsorgemithilfe. Auch dort dauerte es nicht lange, bis er Anschluss fand und sich wohl fühlte.

VRONI VOGEL