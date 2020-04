Arten- und Umweltschutz: Ab 23 Uhr gehen die Lichter aus

Aus Arten- und Umweltschutz wird in Walpertskirchen die Kirchturmbeleuchtung ab 23 Uhr abgeschaltet.

Walpertskirchen – Die Kirchturmbeleuchtung von St. Erhard soll abgeschafft werden. Das forderte Gemeinderat Balthasar Lex (FW) in einem schriftlichen Antrag, um Falter, Insekten und Vögel zu schützen. Über diesen Antrag beriet und entschied der Walpertskirchener Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Corona-Krise. Dabei einigte man sich mehrheitlich auf einen Kompromiss.

Gegen Lichtverschmutzung, für Artenschutz

Es wurde mit zwei Gegenstimmen beschlossen, die Beleuchtung um 23 Uhr abzuschalten, um so der Lichtverschmutzung entgegen zu wirken und dem Artenschutz Rechnung zu tragen. Nachdem die Kirchturmbeleuchtung ohnehin in die Jahre gekommen sei, wie Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) informierte, soll sie nur vorläufig weiterbetrieben werden. Letztlich gelte es, zu späterem Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen, ob man die Anlage vielleicht nicht gänzlich zurückbauen sollte.

Lex hatte in seinem Antrag darauf hingewiesen, dass seit August 2019 Strahler unzulässig seien, die nach oben leuchten würden. Ebenso unzulässig seien Beleuchtungen öffentlicher Fassaden und Bauten nach 23 Uhr. Zur Begründung führte der Antragssteller an: „Jede Nacht sterben in Deutschland circa eine Milliarde Insekten durch Lichtverschmutzung. Dies hat Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und letztendlich auch auf den Menschen.“

Auch die Kirche ist für eine zeitliche Begrenzung der Beleuchtung

Gemäß Artikel 9 des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes „ist es nach 23 Uhr bis zur Morgendämmerung verboten, die Fassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten“. Diese Gesetzesvorgabe könne auch auf die Kirche angewendet werden, obwohl sie kein Gebäude der öffentlichen Hand sei, erläuterte Hörmann zur Sach- und Rechtslage.

Da die Beleuchtung zusammen mit der Kirchenverwaltung aufgestellt worden sei, könne der Gemeinderat nicht alleine darüber entscheiden. Man habe deshalb Rücksprache genommen. Auch die Kirchenverwaltung spreche sich für die zeitliche Begrenzung der Beleuchtung aus, um die Lichtverschmutzung zu reduzieren. Peter Kazmierczak (SPD) fand es „positiv“, die Beleuchtungszeit zu begrenzen. Sebastian Widl (CSU) wies jedoch darauf hin, dass der Bahnhof wesentlich stärker beleuchtet werde als die nachts angestrahlte Kirche.

