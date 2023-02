Ab dem „Gülle-Silvester“ dürfen die Bauern odeln

Witterungsbedingt kurzes Zeitfenster: Über Vorschriften zur Gülleausbringung informieren (v. l.) Christiane Köhler und Anton Mitterer vom AELF sowie die Landwirte Josef Fehlberger und Michael Hamburger. © Vroni Vogel

Möglichst bodenschonend und geruchsarm: Das Landwirtschaftsamt informiert über die rechtlichen Vorgaben beim Gülleausbringen.

Walpertskirchen – Warum sind derzeit so viele Landwirte bereits frühmorgens unterwegs, um Gülle auszubringen? Diese Frage beschäftigt offensichtlich viele Landkreisbürger. Wegen Nachfragen und Beschwerden beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding (AELF), beraumte die Behörde ein Pressegespräch auf dem Anwesen von Josef Fehlberger in Ringelsdorf an, um aufzuklären.

Mit dem sogenannten Gülle-Silvester am 31. Januar ende die Sperrfrist für die Düngemittelausbringung auf Ackerflächen und für Grünland am 14. Februar, erläuterte Anton Mitterer vom Landwirtschaftsamt. Unter bestimmten Auflagen sei es deshalb jetzt erlaubt, Gülle auf die landwirtschaftlichen Flächen auszubringen. Die Bauern hätten dabei viele Vorschriften zu beachten.

Die Nährstoffe müssten vom Boden aufgenommen werden können. Diese Aufnahmefähigkeit sei nicht gegeben, „wenn das Erdreich überschwemmt, wassergesättigt, ganztägig gefroren oder schneebedeckt ist“, erklärte Mitterer. Gleichzeitig müsse der Boden für die schweren Maschinen tragfähig sein.

Die Gülle sei bodenschonend aufzubringen. Es soll auch kein Dreck auf die Straßen gezogen werden. Deshalb seien gerade heuer wieder viele Landwirte bereits frühmorgens auf ihre Äcker gefahren, um noch bei Bodenfrost zu düngen, so dass die Gülle mit dem Auftauen des Bodens einsickern kann. Später am Morgen sei der weiche Untergrund oft nicht mehr befahrbar.

Man müsse immer genau schauen, „ob der Boden passt“, betonte Landwirtschaftsmeister Fehlberger. Man habe hier nur ein „sehr kurzes Zeitfenster“. Der Landwirt in Ringelsdorf hat einen Ackerbaubetrieb mit Mastschweinehaltung. „In der Regel ist der Geruch nach einem Tag weg“, meinte er. Außerdem sorge die Gerätetechnik für eine geruchsreduzierende Ausbringung, ergänzte Mitterer vom Landwirtschaftsamt. Die Verteilung erfolge bodennah und streifenförmig, auch werde die Gülle eingearbeitet.

Ebenso seien die Gewässerabstände zu beachten. „Während bei ebenen Flächen der Mindestabstand nur einen Meter beträgt, steigt dieser bei stärkeren Hangneigungen deutlich an.“ Vor der Düngeaufbringung müsse der Bedarf errechnet und dürfe nicht überschritten werden. Danach sei der Vorgang umfassend zu dokumentieren, wobei die Dokumentation zwei Tage nach der Düngung vorliegen müsse.

Es sei der „allerbeste Kreislauf“, wenn man den Naturdünger einsetzen könne, unterstrich der Kreis- und Bezirksvorsitzende der CSU-Arbeitsgemeinschaft Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Michael Hamburger, der ebenfalls am Pressegespräch teilnahm. Mit Blick auf die hohen Energiepreise meinte Fehlberger, dass man die Kreislaufwirtschaft bei der Tierhaltung mit „eigener Gülle vor Ort“ bestmöglich zu nutzen habe.

Von der Bevölkerung erhoffe er, „dass man nicht angeprangert wird“, sagte der Landwirt. Hamburger unterstrich in dem Zusammenhang, wie wichtig die Landwirtschaft für die Lebensmittelproduktion sei.

VRONI VOGEL