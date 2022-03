Walpertskirchens Arztpraxis bleibt bestehen: Nachfolgerin für Dr. Metz gefunden

In Walpertskirchen gibt es auch weiterhin eine Allgemeinarztpraxis. (Symbolbild) © Patrick Seeger / dpa

Die Gemeinde Walpertskirchen hat jemanden gefunden, der die Allgemeinarztpraxis übernehmen will. Doch es gibt noch mehreres zu klären.

Walpertskirchen – Es wird weiterhin eine Arztpraxis in Walpertskirchen geben: Diese erfreuliche Nachricht überbrachte Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung.

Eine Ärztin werde ab 1. Juli zunächst im Angestelltenverhältnis in die Praxis einsteigen und diese dann ab Oktober von Dr. Ingrid Metz übernehmen. Näheres wollte der Gemeindechef noch nicht bekanntgeben, da die nötigen Verträge noch geschlossen werden müssten.

Bürgermeister dankt ehemaligem Praxisbetreiber Dr. Stephan Gebhardt

Seinen „großen Dank“ richtete Hörmann an Dr. Stephan Gebhardt, der die Praxis früher betrieben hatte und sich sehr dafür eingesetzt habe, dass die Allgemeinarztpraxis der Gemeinde erhalten bleibe. Sie bestehe bereits seit 1946. Das Ratsgremium quittierte Hörmanns Information mit Applaus.

In der Bürgerversammlung war die weitere ärztliche Versorgung eine zentrale Frage gewesen, zumal sich abzeichnete, dass Dr. Metz aus Altersgründen aufhören wird (wir berichteten). Damals hatte Hörmann bekannt gegeben, dass Dr. Gebhardt das Mandat erhalten habe, die Nachfolge zu regeln und der Gemeinde unterstützend zur Seite stehe –ein Weg, der jetzt offensichtlich von Erfolg gekrönt wird.

