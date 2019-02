Bahnausbau: Verwirrung um Tempo 200

Tempo 200 auf der Bahnstrecke ABS 38 oder nicht? Darüber herrscht im Walpertskirchener Gemeinderat etwas Ratlosigkeit.

Walpertskirchen – Eine gewisse Ratlosigkeit machte sich in der Walpertskirchener Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend breit. Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) gab aktuelle Informationen aus Bahngesprächen zum zweigleisigen Ausbau der Strecke ABS 38 weiter mit dem Fazit, dass man augenscheinlich im Großbetrieb Bahn auch nicht so recht wisse, was der aktuelle Sachstand ist.

Die Kernfrage war, ob die Bahn, wie in ihrem offenen Brief angekündigt, jetzt plane, die Züge mit bis zu 200 km/h auf die Strecke zu schicken (wir berichteten). Alexander Tonn von DB Netze (regionales Projektmanagement) habe Hörmann gesagt, dass Tempo 200 „schon wieder vom Tisch“ sei, weil es technisch nicht machbar sei. Der zuständige Projektleiter habe von dieser neuen Entwicklung allerdings nichts gewusst. „Ist 200 km/h jetzt noch ein Thema oder nicht?“, wunderte sich Hörmann. Falls nach wie vor in diese Richtung geplant werde, möchte sich der Walpertskirchener Gemeindechef mit den Nachbarkommunen kurzschließen. „Wenn sie wirklich planen, mit 200 durch den Ort zu fahren, sollten wir uns noch mal positionieren“, bekräftigte Hörmann.

Bleibe die erhöhte Geschwindigkeit Planungsziel, müsse die Eisenbahnüberführung an der Hammerbachstraße mit einer Verbreitung von insgesamt einem Meter quer zum Gleis darauf ausgerichtet werden. Das solle jedoch den Zeitplan der Maßnahme nicht verändern. Planungsrechtlich seien nach Aussagen der Bahn keine Auswirkungen zu erwarten, da das Bauwerk selbst keinen Schall und auch kein Brückendröhnen erzeuge. Rechtlich wäre dadurch das Verlangen des Kreuzungspartners Bahn verändert mit folgender Konsequenz: „Der Kostenschlüssel müsste sich zu unseren Gunsten verändern“, so Hörmann. Die Kreuzungsvereinbarung müsste in diesem Fall angepasst werden.

Jochen Göß (CSU) kommentierte die verwirrenden Bahninformationen mit leisem Sarkasmus: „Aber der 1. April ist noch nicht?“

Hörmann gab einen Ausblick auf den Zeitplan zum Bahnbrückenbauwerk. Ab April sei mit der Sperrung der Durchfahrt an der Hammerbachstraße/Bürgermeister-Renner-Straße zu rechnen. Baubeginn sei im Mai. Der Abbruch erfolge erst Anfang November. Dann werde 96 Stunden lang durchgearbeitet, um die alte Brücke abzubauen und das neue Bauwerk, das in einer Einschubvariante extern errichtet werden soll, einzusetzen. Für die Anlieger auf der nördlichen Seite an der Bürgermeister-Renner-Straße bringe diese Lösung eine „deutliche Entlastung“ mit sich. Es gebe keine Rammungen und auch kein Warnhupen auf der Strecke. Wann Beweissicherungsverfahren der umliegenden Häuser durchgeführt werden und in welchem Umfang, darüber sollen die Anlieger laut Bahn bis spätestens Ende Februar informiert werden.

Vroni Vogel