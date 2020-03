Walpertskirchen: Bauarbeiten laufen trotz Corona weiter

Trotz Corona-Krise gibt es in der Gemeinde Walpertskirchen keinen Stillstand für die anstehenden Aufgaben und Baumaßnahmen, wohl aber einige Maßnahmen, um die Arbeitssicherheit zu erhöhen und auf die aktuellen Anforderungen zu reagieren.

Walpertskirchen– „Die Verwaltung läuft auf Notbetrieb – alle Sachgebiete sind besetzt, und die Mannschaft wechselt wöchentlich zwischen Homeoffice und Anwesenheit im Betrieb“, informiert Bürgermeister Franz Hörmann im Gespräch mit unserer Zeitung über die Maßnahmen. Damit wolle man erreichen, dass die Büros nicht zu dicht belegt sind und dass das Rathaus im Falle einer Ansteckung handlungsfähig bleibt.

Bauhof und Verwaltung arbeiten in Notbesetzung

Wie der Gemeindechef weiter berichtet, werde die Kommune täglich mit vielen Rundschreiben und Regelungen regelrecht „bombardiert“. Man sei selbstverständlich auch stark darauf angewiesen, entsprechende Handlungsrichtlinien zu erhalten. So sind auch im Gemeindebereich alle Spiel- und öffentlichen Plätze gesperrt, der Großteil des Mitarbeiterteams beispielsweise der Offenen Ganztagsschule und der Mittagsverpflegung braucht aktuell nicht zur Arbeit zu kommen, das Gehalt werde weiterbezahlt, so Hörmann.

„Im Bauhof versuchen wir ebenfalls durch den wechselweisen Einsatz der Mitarbeiter die Ansteckungsgefahr zu reduzieren und den Betrieb von Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung aufrecht zu erhalten“, erklärt der Bürgermeister. Die Lehrkräfte in der Schule würden die Zeit zur Entrümpelung diverser Räume nutzen.

Klostergebäude ist inzwischen abgerissen

Der kommunale Wohnungsbau laufe weiter. Mit etwas Verzögerung wegen der Corona-Krise habe die Firma Wolfbauer jetzt die Arbeiten aufgenommen. Die Gemeindeverwaltung kläre gerade die rechtlichen Aspekte „eventuell auftretender Verzögerungen auf die Folgegewerke“.

Der Abbruch des sogenannten Klosters in der Ortsmitte ist inzwischen erfolgt. Auf dem so freigewordenen Areal soll ein sechsgruppiger Kindergarten errichtet werden. Gemeindebürger Anton Wölfinger hatte dagegen ein Bürgerbegehren angekündigt. „Weitere Aktivitäten seitens des Einspruchführers wurden jedoch nicht festgestellt“, sagt Hörmann. Die Eingabeplanung für den neuen Kindergarten liege im Landratsamt zur Bearbeitung. „Wir stimmen mit dem Planungsbüro gerade die weitere Zeitschiene bis zur Vergabe ab.“

Bahnunterführung: Am Donnerstag wird die ED 14 gesperrt

Neue Informationen gibt es zur Eisenbahnunterführung an der Hammerbachstraße. Diesen Donnerstag müsse die Unterführung geöffnet werden, die heute asphaltiert werde. Durch diesen Tunnel will man den Verkehr leiten, wenn die Eisenbahnüberführung über die ED 14 bei der Raiffeisenbank von Donnerstag, 2. April, bis Sonntag, 7. April, komplett gesperrt wird. Die Bahn plant bekanntermaßen Untersuchungen des Brückenbauwerks.

Der weiträumige Umleitungsverkehr werde derzeit ausgeschildert. Für den innerörtlichen Verkehr, auch für die Buslinien und landwirtschaftliche Fahrzeuge stehe dann die Hammerbachstraße zur Verfügung. Der Einbau einer Ampelanlage an der Kreuzung ED 14/ED 4/ED 20 sei vom Landkreis angeordnet worden, nachdem die Baumaßnahme, nach der die Eisenbahnbrücke durch eine Behelfsbrücke ersetzt werden sollte,von der Bahn abgesagt worden war.

Ampel zunächst unbefristet installiert

Die Arbeiten für die Ampelinstallation seien bereits im Gange. „Der Betrieb ist zunächst unbefristet vorgesehen“, sagt Hörmann. Die Gemeinde habe für die Ampel Verbesserungen gefordert, die wohl auch so umgesetzt werden sollen. So soll die Ausfahrtsituation am Lagerhaus und am Wohnhaus der Familie Fertl optimiert werden. Die Fußgängerampel werde automatisch mitgeschaltet – ohne Bedarfsanforderung.

Vroni Vogel