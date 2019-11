Kommunaler Wohnungsbau in Walpertskirchen: Im März geht‘s los

Kindergarten, kommunaler Geschosswohnungsbau und Bauhof – drei große Bauprojekte werden derzeit in Walpertskirchen auf den Weg gebracht. Darüber berichtete Gemeindechef Franz Hörmann (CSU) in der gut besuchten Bürgerversammlung im Gasthaus Lex.

Walpertskirchen – Um den kommunalen Wohnungsbau mit zehn Wohnungen unterschiedlichen Zuschnitts an der Hauptstraße zu verwirklichen, werde das sogenannte Vornehm-Haus auf dem Gelände im Januar abgerissen. Die ersten Gewerke seien bereits vergeben, die Ausschreibungen würden laufen und im Kostenrahmen liegen. Geschätzte Baukosten: 3,1 Millionen inklusive Abbruch. Im März soll der Baubeginn erfolgen, die Fertigstellung ist für April 2021 geplant.

Die Finanzierung der Wohnungen zu erschwinglichen Preisen will man über das kommunale Wohnungsbauförderprogramm des Freistaats abwickeln. Die Vergabe der Einheiten sei im Herbst 2020 geplant.

Zeitplan für den neuen Kindergarten: „Sehr, sehr sportlich“

Zu dieser Zeit soll auch mit dem Bau des neuen Kindergartens gegenüber der Kirche begonnen werden. Man rechne ein Jahr bis zur Fertigstellung. Aktuell werde die Entwurfsplanung ausgearbeitet. „Das wird sehr, sehr sportlich“, meinte Hörmann zum Zeitplan. Das benachbarte alte Kindergartengebäude soll in einem späteren Schritt saniert sowie zum Pfarr- und Gemeindezentrum umgebaut werden.

Die ausgelastete Baubranche mit großen Preissteigerungen sorgte beim Bauhofneubau an der Deutinger Straße für eine Zeitverzögerung. So habe man die Ausschreibungen wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben und neue Angebote eingeholt. Eventuell will man das Projekt an einen Generalunternehmer vergeben. Die Auftragsvergabe soll noch im November erfolgen. Die kommunalen Gebäude will man über ein Nahwärmenetz versorgen.

Abwasser-/Wasserversorgung: Gebührenerhöhung für 2021 zu erwarten

Zum Bereich Abwasser-/Wasserversorgung kündigte der Bürgermeister an, dass man „gezwungen“ sei, 2020 eine neue Gebührenkalkulation vorzunehmen. Die Erhöhung sei für 2021 zu erwarten. „Investitionen in Millionenhöhe können wir nicht aus der Porto-Kasse zahlen“, erklärte Hörmann dazu.

Erst kürzlich wurde die Kläranlage für rund 1,2 Millionen Euro saniert (wir berichteten). Ein digitales Kanalkataster werde erstellt.

Neue Bauformen, die mehr Familien die Möglichkeit bieten sollen, Wohneigentum zu erwerben, will man im geplanten Baugebiet WA4 an der Oberhofer Straße berücksichtigen.

Zum gesamten Investitionspaket meinte der Walpertskirchener Bürgermeister, das werde nicht ohne zusätzliche Schulden und nicht ohne Fördermittel gehen. Hörmann dankte auch seinem anwesenden Amtsvorgänger Georg Heilmeier (CSU), der „ein gehöriges Polster“ übergeben habe: „Wir schaffen nachhaltig Substanz für die Gemeinde“, betonte Hörmann zu den anstehenden Ausgaben.

Vroni Vogel