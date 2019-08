Angebote für kommunale Bauprojekte? „Da sieht’s nicht gut aus“

Die Baubranche ist ausgelastet. Walpertskirchens Bürgermeister Franz Hörmann befürchtet deshalb, dass die Kosten im Hochbau wesentlich höher ausfallen als geschätzt.

Walpertskirchen – Fortschritte und Erschwernisse am Bau: Große Maßnahmen werden derzeit in Walpertskirchen auf den Weg gebracht. Ein zentrales Projekt ist die Ertüchtigung der alten Kläranlage, die noch im August fertig gestellt werden soll. „Wir sind im Zeitplan“, sagte Bürgermeister Franz Hörmann im Pressegespräch.

Das Regenüberlaufbecken mit rund 600 Kubikmetern Fassungsvermögen ist gebaut, um bei Starkregen mehr Speicherkapazität zu bekommen. Auch eine Phosphatfällanlage zur Entfernung von Phosphat-Phosphor aus dem Abwasser sowie ein Regelbauwerk für die Maschinen- und Steuerungstechnik wurden errichtet. Zwei Regenüberläufe im Kanalnetz gehören ebenfalls dazu. Es laufe hier alles nach Plan, so Hörmann.

Bürgermeister Hörmann: „Es ist schwierig, überhaupt Angebote zu bekommen“

Sorgen bereiten dem Gemeindechef dagegen die anstehenden Neubauten mit Bauhof, kommunalem Geschosswohnungsbau und Kindergarten. Da die Baubranche stark ausgelastet sei, zeichne sich ab, dass die Kosten im Hochbau wesentlich höher ausfallen dürften als geschätzt. Damit haben alle Gemeinden derzeit zu kämpfen – zuletzt etwa auch Forstern beim neuen Bauhof. Es sei zudem schwierig, überhaupt Angebote zu bekommen: „Da sieht’s nicht gut aus.“

Das Vornehm-Haus weicht dem kommunalen Geschosswohnungsbau

Bei Bauhof und Geschosswohnungsbau läuft gerade die Vergabephase. Man müsse schauen, ob die Kostenberechnungen Bestand haben. Laut Zeitplan soll der Geschosswohnungsbau mit zehn Wohnungen und Tiefgarage im Frühjahr 2021 errichtet sein. Kommendes Jahr soll das Projekt Gestalt annehmen. Dazu muss zunächst das bestehende alte Gebäude, das sogenannte Vornehm-Haus, abgerissen werden. Das soll Anfang 2020 geschehen. Zum Kindergartenneubau will man die Unterlagen für das Förderprogramm bei der Regierung bis 31. August eingereicht haben. Für den Bauhof stehen wichtige Auftragsvergaben nach der Sommerpause an.

Walpertskirchen: Nahwärmeversorgung in der Ortsmitte

Parallel dazu soll eine Nahwärmeversorgung für die kommunalen Gebäude in der Ortsmitte aufgebaut werden, an die auch Schule und Mehrzweckhalle angeschlossen werden. Das Nahwärmenetz will man mit der Abwärme aus der Biogasanlage in Oberhof speisen. Bei Bedarf soll diese um eine Hackschnitzelanlage ergänzt werden. Die Wasserleitung in der Hauptstraße will die Gemeinde im nächsten Jahr erneuern.

Der Skulpturenweg mit Arbeiten von Erich Heuschneider ist weitgehend fertig und soll noch passgerecht begrünt werden. Die Einweihung ist im Rahmen des Projekts „Walpertskirchen blüht“ Anfang Oktober geplant. Bahnthemen wie der Neubau der Brücke an der Hammerbachstraße und die Sanierung der Straßenüberführung in Schwarzhölzl beschäftigen die Kommune außerdem (Bericht folgt).

Vroni Vogel