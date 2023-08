Bürgermeister Hörmann im Interview: „Bürokratie ist kaum mehr zu bewältigen“

Von: Veronika Vogel

Der Bau der neuen Kita hat Walpertskirchens Bürgermeister Franz Hörmann in den vergangenen drei Jahren am meisten beschäftigt. © Privat

Walpertskirchens Bürgermeister Franz Hörmann über Schwierigkeiten im Amt und Projekte in seiner Gemeinde.

Walpertskirchen – Die erste Hälffe der aktuellen Legislaturperiode ist vorbei. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation: Die Bürgermeister und ihre Gemeinderäte hatten keine leichten drei Jahre. Zeit für eine Halbzeit-Bilanz. Heute: Walpertskirchens Bürgermeister Franz Hörmann (67, CSU).

Herr Hörmann, wie ist die erste Halbzeit für Sie gelaufen?

Diese drei Jahre waren schon sehr anstrengend. Neben den kommunalen Projekten haben die oben aufgeführten Ereignisse einen brutalen Zusatzaufwand mit sich gebracht, und die Auswirkungen wie Ukraineflüchtlinge und Energiekrise haben an Brisanz noch nichts eingebüßt.

Welche Projekte haben Sie am meisten beschäftigt?

Das waren mit Abstand der Bau der neuen sechsgruppigen Kindertageseinrichtung und der kommunale Wohnungsbau mit zehn Wohnungen an der Hauptstraße. Aber auch die umfangreiche Erneuerung im Kanal- und Wasserleitungsnetz sowie die Erweiterungen im Nahwärmeverbund waren sehr arbeitsintensiv.

Was war ein besonderes Highlight?

Situationsbedingt waren die letzten drei Jahre eher arm an Höhepunkten, weil vieles nicht stattfinden konnte. Besonders hat es mich daher gefreut, dass wir mit Georg Glockshuber, Hans Fertl und Johann Adlberger drei verdienten Bürgern in einer würdigen Feier die Bürgermedaille verleihen konnten, und dass Dr. Peter Schmidkonz mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.

Wo lagen die größten Schwierigkeiten?

Nicht erst die letzten drei Jahre, doch weiter zunehmend ist die überbordende Bürokratie kaum mehr zu bewältigen. Aber auch die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt mit nicht mehr bezahlbaren Bauland- und Baupreisen birgt enormen sozialen Sprengstoff für die Zukunft. Speziell in Walpertskirchen beschäftigt uns aber auch der absehbare Verlust von Nahversorgungsangeboten wie Arzt und Einkaufen.

Wie sind Sie mit diesen Problemen umgegangen, und waren sie zu lösen?

Man darf nicht resignieren, muss immer wieder den Finger in die Wunde legen, die Dinge immer wieder adressieren. Auf die Entwicklung an Wohnungsmarkt haben wir schon frühzeitig mit einem Bebauungsplan mit stark verdichteten Bebauungsmöglichkeiten beim geplanten Siedlungsgebiet WA4 reagiert. Bisher leider erfolglos waren unsere intensiven Bemühungen bei der Nachbesetzung der Arztpraxis sowie beim Thema Lebensmittelmarkt.

Welche Maßnahmen sind fertiggestellt worden?

Um die wichtigsten zu nennen: Der kommunale Wohnungsbau mit zehn Wohnungen, der neue Bauhof an der Deutinger Straße, die neue Kindertagesstätte, die Umstellung der kommunalen Gebäude von Ölheizungen auf Nahwärme, die neue Regenwasserableitung in der Ortsmitte, die Kanalerneuerung Neufahrn und Am Hof, die Erneuerung der Wasserleitung in der Hauptstraße, die Nachrüstung der Lüftungsanlage in Teilen der Schule und in der Mehrzweckhalle, der Bebauungsplan für WA4, Grundstücksvergaben im Baugebiet WA3.

Welche Projekte laufen gerade?

Der Straßenbau Am Hof, der Kanal südliche Dorfstraße, weitere Unterkünfte für Asylsuchende, die Konzepterstellung für die Nachnutzung alter Kindergarten sowie für die künftige Kläranlage, der Glasfaserausbau im Kernort, der Einstieg in die Wärmeplanung und die Erschließungsplanung für das Baugebiet WA4.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Die Zusammenarbeit ist nach wie vor sehr konstruktiv und themenorientiert. Im Einzelfall kommt es sicherlich zu kontroversen Diskussionen, aber bei mehr als 90 Prozent der Beschlüsse ist man sich fraktionsübergreifend einig.

Welche Herausforderungen hat die Gemeinde in naher Zukunft zu bewältigen?

Die Potenziale Erneuerbarer Energien zu nutzen, die Sicherstellung der Nahversorgung mit Arztpraxis und Einkaufsmöglichkeiten, der Neubau der Kläranlage oder der Anschluss an den Zweckverband, der Ausbau der Bahnstrecke ABS38 mit immensen Kosten bei den Kreuzungsbauwerken und die Baulandausweisung unter erschwerten Rahmenbedingungen.

Sind für all diese Aufgaben ausreichend Haushaltsmittel vorhanden?

Trotz der enormen Investitionen in den letzten Jahren verfügt die Gemeinde derzeit über eine solide Haushaltslage. Als strukturschwache Gemeinde mit sehr überschaubarer Finanzkraft ist für uns der sparsame Umgang mit den Finanzmitteln nicht neu. Aber natürlich werden wir künftig noch genauer hinschauen müssen, was wir uns leisten können und wollen.

Für Sie ist es die letzte Amtszeit. Was wollen Sie in den nächsten drei Jahren noch umsetzen?

Den flächendeckenden Glasfaserausbau, Nachfolgelösungen für Einkaufen und Arzt, das Nutzungskonzept für das alte Kindergartengebäude, die Entscheidung zur künftigen Lösung für die Kläranlage, diverse Maßnahmen im Energiesektor sowie die Erschließung von WA4.

Sind Sie zufrieden mit den bereits erreichten Zielen?

Es war schon ein sehr ehrgeiziges Programm, das wir uns für diese sechs Jahre vorgenommen hatten. Dass wir trotz der Einschränkungen das alles geschafft haben, damit dürfen wir sicherlich sehr zufrieden sein. Und ganz ehrlich – jetzt und zu den derzeit herrschenden Bedingungen wären insbesondere die Baumaßnahmen für uns nicht mehr finanzierbar.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin?

Eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und viel Rückhalt in der Bevölkerung sowie das richtige Gespür für die Entscheidungen, gepaart mit dem Quäntchen Glück, das man braucht, um zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung treffen zu können.

Und was wünschen Sie sich für die weitere Entwicklung der Gemeinde?

Wir haben viel in die Infrastruktur investiert. Eine Gemeinde lebt aber vom sozialen Miteinander. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Projekt wie die Nachnutzung des alten Kindergartens als Begegnungszentrum für Alt und Jung hier einen unwahrscheinlichen Gewinn bringen würde.