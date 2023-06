Walpertskirchener verwandelt eine Wiese in einen Wald

Von: Veronika Vogel

Teilen

Das war früher mal eine ganz normale Wiese: Christian Büchlmann zeigt auf sein Grundstück, auf dem er vor zwölf Jahren Bäume angesiedelt hat. Im Dickicht haben vier Kamerunschafe eine idyllische Heimat gefunden. © Vroni Vogel

Der Walpertskirchener Christian Büchlmann pflanzte vor zwölf Jahren auf seinem Privatgrund 850 Bäume. Heute steht ein stattlicher Mischwald, wo früher Wiese war.

Walpertskirchen – „Naturschutz kann jeder machen“, ist Christian Büchlmann aus Walpertskirchen überzeugt. Er ist mit gutem Beispiel und viel Eigeninitiative vorangegangen: Auf seinem Grundstück in Hanglage hat er vor zwölf Jahren 850 Bäume gepflanzt – und so eine Wiese in ein bewaldetes Kleinod verwandelt.

Inzwischen ist auf Büchlmanns Grundstück ein stattlicher Mischwald mit zahlreichen Stieleichen, Winterlinden und Hainbuchen entstanden. Auch Heckenkirsche, Hartriegel, Traubenkirsche und wolliger Schneeball gehören zu den vorhandenen Gehölzen.

„Mir war es wichtig, dass ich die Wiese nicht mehr mähen muss. Da ist mir die Aufforstung in den Sinn gekommen“, erklärt Büchlmann seine Beweggründe. Der Naturschutzgedanke sei von Anfang an ein wichtiger Aspekt für seine Entscheidung gewesen.

Der Walpertskirchener, der für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt, ist froh um „die grüne Lunge“ in seinem Privatbesitz und hat das Projekt noch nie bereut, sagt er. Ganz im Gegenteil. Er ist schon ein „bisserl stolz“ darauf, betont er und hofft, dass seine Aufforstung ein „Ansporn“ für andere sein kann. Mit Blick auf das wertvolle Flora-Fauna-Habitat-Gebiet entlang des Hammerbachs, der an Büchlmanns Grundstück vorbeifließt, sei der Mischwald eine Aufwertung – und es habe dafür auch Lob von der Unteren Naturschutzbehörde gegeben.

Nicht nur Bäume und Büsche hat Büchlmann auf seinem Grundstück angesiedelt, sondern auch tierische Bewohner. Hier leben vier Kamerunschafe, die in dem Mischwald, der mit einem kleinem Stall versehen ist, eine idyllische Bleibe gefunden haben.

Vor zwölf Jahren hat sich Büchlmann bei der Bepflanzung von einem Förster beraten lassen, erzählt er. Auch hätte es „eine gewisse Förderung“ seines Projekts gegeben. Die Setzlinge seien damit finanziert worden.