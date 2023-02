Walpertskirchen: Edeka schließt, Geldautomat wird abgebaut

Schließt Ende des Jahres: der beliebte Edeka-Markt Huber in Walpertskirchen. © Vroni Vogel

Gleich zwei Hiobsbotschaften verkündete Walpertskirchens Bürgermeister Franz Hörmann am Dienstag: zum Jahresende schließt der Edeka-Markt, und Ende März baut die Sparkasse den Geldautomaten ab.

Walpertskirchen – Jetzt ist es offiziell: Der Walpertskirchener Edeka-Markt von Familie Huber schließt Ende des Jahres. Dies gab Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) am Dienstagabend in der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes im Gasthaus Büchlmann bekannt. Auch eine weitere Hiobsbotschaft musste er verkünden.

Hörmann betonte, das Lebensmittelgeschäft sei keine kommunale Pflichtaufgabe. Doch man sei daran, „die Leute an den Tisch zu bringen“ und entwickle diverse Ideen. Eine davon sei ein Dorfladen. Doch es gibt wohl auch andere Kooperationsüberlegungen. Außerdem informierte der Gemeindechef, dass bereits Ende März die Sparkasse ihren Geldautomaten abbauen wird.

Was die Arztpraxis angeht, sei man weiterhin dran, sich um den langfristigen Erhalt zu bemühen: „Wir tun alles, was in unserer Macht steht“, versprach Hörmann mit Blick auf eine stabile Infrastruktur, verlieh aber auch seiner Sorge über die aktuellen Entwicklungen Ausdruck: „Vieles bricht weg.“

Eine Veränderung hab es auch im Vorstand der örtlichen CSU. Jochen Göß, der seit 22 Jahren in der Führungsriege mitarbeitet und 16 Jahre lang ihr Vorsitzender war, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wählten die anwesenden Mitglieder einstimmig Vize-Bürgermeister Josef Renner.

Er wird künftig unterstützt von den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Josef Heilmeier und Ingrid Renner, Schatzmeister Joachim Ziegleder, Schriftführer Harald Hupfer und den Beisitzern Katharina Haslberger, Anita Stimmer, Richard Alexy, Ralf Brosche, Fabian Fellermeier, Robert Grimm und Roland Röhling. Digitalbeauftragter ist Stefan Bartl. Die Kasse prüfen weiter Ludwig Mayer und Richard Geier.

Der neue Vorstand der Walpertskirchener CSU (sitzend, v. l.): Anita Stimmer, Josef Heilmeier, Josef Renner, Ingrid Renner und Katharina Haslberger sowie (stehend, v. l.) CSU-Kreisvorsitzender und Landrat Martin Bayerstorfer, Fabian Fellermeier, Richard Alexy, Ralf Brosche, Stefan Bartl, Robert Grimm, Harald Hupfer und Joachim Ziegleder mit Gerlinde Sigl, Kreis-Vize Tanja Rieß und Rudolf Waxenberger. © Vroni Vogel

In seiner Abschiedsrede ging Göß auf die große Politik ein. „Die Geschichte wiederholt sich“, sagte er zumrussischen Angriffskrieg in der Ukraine, der „die blanke Zerstörung eines ganzen Landes“ bedeute. Er hoffe auf ein baldiges Ende dieses „unsäglichen Verbrechens“, so Göß. Die Grünen als Friedenspartei bezeichnete er als „fast kriegslüstern“.

Mit Blick auf die Landtags- und Bezirkstagswahlen im Oktober betonte Göß, dass man in Bayern die Politik „nicht den Grünen und anderen Parteien überlassen darf“. Und er forderte: „Die Klimakleber gehören weg von der Straße.“ Außerdem habe es die Bundesregierung – zumindest SPD und Grüne – „auf Hausbesitz und Erbschaften abgesehen“. Dem sei Einhalt zu gebieten.

Zum Abschluss dankte der ehemalige CSU-Ortsvorsitzende allen Mitstreitern und Wegbegleitern für die „langjährige Verbundenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, wünschte dem neuen Team alles Gute und appellierte an die Mitglieder: „Haltet eurem Ortsverband die Treue. Wir brauchen motivierte Menschen.“ Göß schloss mit dem Zitat des ehemaligen Fußballtrainers Giovanni Trapattoni: „Ich habe fertig“. Der CSU-Kreisvorsitzende und Landrat Martin Bayerstorfer bescheinigte Göß eine hervorragende Arbeit und sagte weiter: „Eine Keimzelle dessen, dass die Menschen zufrieden sind, ist die Kommunalpolitik.“

Angesichts der Diskussionen um die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach angestoßene Krankenhausreform forderte Bayerstorfer, dass es weiterhin die Notaufnahme und Geburtsabteilung in Erding geben müsse. „Das werden wir offensiv vertreten.“

In der Versammlung stellten sich zudem die beiden Listenkandidaten der CSU für die Land- und Bezirkstagswahl, Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger und Lengdorfs Altbürgermeisterin Gerlinde Sigl vor. VRONI VOGEL