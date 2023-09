So wird aus Spitzwegerich Hustensirup

Ab in die Kräuterküche: Nach der Wanderung stellten die Kinder bei „Fräulein Wildgrün“ Hustensirup aus Spitzwegerich her. Die Gruppe betreuten (hinten, v. l.) Katrin Schuster, Melanie Lanzinger, Beate Aust und Destiny Hesse.

Ferienprogramm Walpertskirchen

Von Veronika Vogel schließen

Wie man Hustensirup aus Spitzwegerich selbst machen kann, erfuhren die Kinder im Walpertskirchener Ferienprogramm.

Walpertskirchen – Bei einer Wildkräuterwanderung entlang der Strogn, die der örtliche Arbeitskreis Naturschutz im Rahmen des Walpertskirchener Ferienprogramms angeboten hat, gab es allerhand zu entdecken: den stinkenden Storchschnabel, Gundermann, das Gänsefingerkraut, die Nelkenwurz, den gewöhnlichen Schneeball, das drüsige Springkraut und den vielseitig verwertbaren Spitzwegerich. Die Suche war mit einem spannenden Kräuterdetektivspiel verbunden.

Danach ging’s in die Kräuterwerkstatt „Fräulein Wildgrün“, die Ende Oktober von der zertifizierten Kräuterpädagogin und Gemeindebürgerin Melanie Lanzinger eröffnet wird. Für die Kinder gab es bereits eine interne Premiere, weil sie dort unter fachkundiger Anleitung Spitzwegerich-Sirup, auch Erdkammersirup genannt, herstellten. Lanzinger betreute die Kinder gemeinsam mit ihrer Tochter Destiny Hesse sowie Beate Aust und Katrin Schuster vom AK Naturschutz.

Abwechselnd wurden brauner Zucker und fein gehackter Spitzwegerich in ein Glas geschichtet, das am Ende verschlossen wurde. Erdkammersirup heißt das Produkt deshalb, weil das gefüllte Glas anschließend acht bis zehn Wochen rund 40 Zentimeter tief im Erdreich vergraben werden soll, um sich zum Hustensirup zu verflüssigen. Dieser Prozess könne aber ebenso gut in derselben Zeit im Kühlschrank erreicht werden, erklärte Lanzinger. Wenn sich die Masse verflüssigt hat, ist sie zu filtrieren sowie in ein sauberes Glas zu füllen und kann dann teelöffelweise bei Husten eingenommen werden. Der Sirup hält sich nach Auskunft der Expertin ein Jahr.

Zerriebener Spitzwegerich sei zudem desinfizierend, helfe beispielsweise bei Mückenstichen oder Brennnessel-Berührung, ergänzte Aust.

„Mir hat das Spiel am besten gefallen“, meinte ein Bub zur Wanderung. Für eine Teilnehmerin war das Schichten von Zucker und Spitzwegerich der Favorit. Eines gilt es dabei übrigens zu beachten: Aus Gründen der Haltbarkeit sollte man immer mit dem Zucker beginnen und enden.

Auch die Brotzeit war auf das Thema voll und ganz abgestimmt: Es gab als Kuchen einen feinen Wiesenhupf, Spitzwegerichknusperstangen und Kräuterbutter sowie eine selbstgemachte Colasirup-Kräuterschorle als Durstlöscher. In ihrer Kräuterwerkstatt „Fräulein Wildgrün“ will Melanie Lanzinger ab Herbst verschiedene Workshops anbieten, unter anderem zu den Themen Kochen, Naturkosmetik und Hausapotheke. vev