Privates Feuerwerk nur noch zu Silvester und bei Vereinsjubiläen

Grundsätzlich kann die Gemeinde Walpertskirchen Feuerwerke nicht verbieten. Aber sie will künftig nicht mehr bei jeder privaten Gelegenheit die Knallerei erlauben.

Walpertskirchen– Ein grundsätzliches Feuerwerksverbot ist nicht möglich. Das teilte Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag mit. Wie bereits berichtet, trug sich das Gremium mit dem Gedanken, außer an Silvester wegen des Tier- und Umweltschutzes kein Feuerwerk mehr zuzulassen.

Pyrotechniker mit Befähigungsschein dürfen das ganze Jahr über tätig sein

Wie Hörmann erläuterte, dürften Pyrotechniker mit Befähigungsschein und Anmeldung beim Gewerbeaufsichtsamt das ganze Jahr über tätig sein. Bei der Gemeinde sei das nicht genehmigungspflichtig. Die Kommune könne lediglich untersagen, dafür öffentliche Flächen zu verwenden. Anders sei die Sachlage bei privatem Feuerwerk. Hier könne die Gemeinde ein Verbot aussprechen.

Hörmann wies darauf hin, dass es bereits Beschwerden gegeben habe und auch Sachbeschädigungen etwa an PV-Anlagen. Gemeinderätin Heidi Mayr (CSU) gab zu bedenken, dass ein Feuerwerk „auch schön“ sei und fragte nach, ob man es auf Privatfesten nicht dann zulassen könne, wenn alle Betroffenen einverstanden seien. Josef Glockshuber (FW) wies darauf hin, dass man normalerweise privat Feuerwerk nur an Silvester kaufen könne.

Privates Feuerwerk außerhalb Silvester nur bei Vereinsjubiläen genehmigungsfähig

Mit drei Gegenstimmen fiel die Entscheidung, dass ein privates Feuerwerk außerhalb des Jahreswechsels nur bei Vereinsjubiläen genehmigungsfähig sein soll. Rita Reichwein (SPD) war gegen diese Ausnahmeregelung. Ob ein Vereinsfest, ein 18. Geburtstag oder eine Goldene Hochzeit höher gewichtet werden sollte, darüber wollte sie sich kein Urteil anmaßen.

Vroni Vogel