WhatsApp ist wie ein „digitales Zeltlager“ - Vortrag zur Mediennutzung

Der Förderverein Grundschule Walpertskirchen hatte einen Vortrag zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen organisiert und den Eltern viele neue Eindrücke vermittelt.

Walpertskirchen – Kinder dürfen im Internet nicht alleine gelassen werden: Klare Regeln, eine beständige und vertrauensvolle Kommunikation in der Familie, Interesse an der digitalen Welt, in der sich die junge Nutzergruppe bewegt, ein gewisses Knowhow und wirksame Schutzvorkehrungen – das alles riet Digitalberater Daniel Dell’Aquia in seinem Online-Vortrag. Das Referat zum Mediensicherheitstraining hatte der Förderverein der Grundschule Walpertskirchen organisiert.

Laut Untersuchungen seien Dreiviertel der Kinder davon überzeugt, sich im Internet besser als ihre Eltern auszukennen und hier die „Spezialisten“ zu sein, sagte Dell’Aquia. Sie würden sich dort ein digitales Leben aufbauen und viel Zeit im Netz verbringen. Deshalb sei es sehr wichtig, die Perspektive der Jugendlichen kennenzulernen und sich auch Wissen darüber anzueignen. Der Dialog zwischen Eltern und Kindern dürfe „nicht einschlafen“.

Das Internet sei weder gut noch böse, biete auf der einen Seite Chancen und berge auf der anderen Seite aber Gefahren. Der Königsweg ist für den Referenten eine kompetente, reflektierte und kontrollierte Mediennutzung sowie ein unvoreingenommener, dauerhafter familiärer Austausch. Das alles sei nur möglich, wenn man sich als Erwachsener mit den Strukturen auseinandersetze und Risiken minimiere.

Der Referent nannte als wirksames Instrument die Datenschutzeinstellungen, um beliebte Apps möglichst kindersicher zu machen. Außerdem sollten Eltern mit ihren Kindern gemeinsam im vertrauensvollen Miteinander regelmäßig das Smartphone checken.

WhatsApp-Gruppen bezeichnete Dell’Aquia als „virtuelles Zeltlager“, in dem Kinder weitestgehend unter sich seien. Anders als Erwachsene würden Jugendliche das Smartphone vor allem „zum Spaß“ nutzen. Es sei für sie „das Tor zum digitalen Raum mit Freunden“. Wie im wirklichen Leben sollte man als Erziehungsberechtigter wissen, wo sich das Kind aufhalte.

Ob zermürbendes Cymbermobbing, das bis in den Selbstmord führen könne, Angriffe von pädophilen Tätern im Netz, manipulative Spiele mit Suchtpotenzial, die verstörende Konfrontation mit Horror, Porno und Gewaltdarstellungen – Kinder seien im Netz vielfältigen Gefahren ausgesetzt, müssten begleitet und beschützt werden.

Gleichzeitig biete die virtuelle Welt kreative Entfaltungsmöglichkeiten, um selbst schöpferisch tätig zu werden, beispielsweise, um selbst Filme zu drehen, Skripts zu verfassen, Programme zu schreiben oder sich eben auch mit anderen auszutauschen. Um unkontrollierter Reizüberflutung entgegenzuwirken, sei es wichtig, mit dem Kind Regeln und Auszeiten zu vereinbaren.

Das Smartphone gehöre nachts nicht ins Kinderzimmer, sondern sollte während der Schlafenszeit gemeinsam mit allen Geräten am besten in einer Familienstation geparkt werden. Aktivitäten in der „analogen Welt“ seien ebenfalls entscheidend, um ein gutes Gegengewicht zu schaffen. Nachdem sich Kinder vieles von den Eltern abschauen würden, gehe es auch darum, selbst bei der eigenen Mediennutzung Vorbild zu sein.

VRONI VOGEL

