Großbrand in der Nacht auf Einödhof - 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Zum zweiten Mal binnen einer Woche mussten die Feuerwehren am Samstagabend zu einem Großbrand ausrücken, diesmal in die Gemeinde Walpertskirchen.

Walpertskirchen - Ein Feuer forderte am Samstag ab 22 Uhr auf einem Einödhof in Hallnberg bei Walpertskirchen über 100 Einsatzkräfte. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere 10.000 Euro.

Es waren die Mieter des landwirtschaftlichen Anwesens, die gegen 22 Uhr von Feuerschein und Qualm aufgeschreckt wurden. Wenige Minuten später trafen die ersten Feuerwehren ein. Die Flammen waren kilometerweit am klaren Nachthimmel zu sehen.

Großbrand bei Walpertskirchen - Feuer bricht in Scheune aus

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in einer Scheune neben dem Gebäude aus. Diese brannte vollständig nieder. Auch der frühere Stall, der ans Wohnhaus angrenzt, wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der Wohntrakt konnte von den Ehrenamtlichen aber gehalten werden. Nachdem die Gefahr gegen 23 Uhr gebannt war, rückte ein Bagger an, um die verkohlten Reste auseinanderzuziehen. Hier wurden ebenso die letzten Glutnester gelöscht wie im Bereich des Stalls. Zum Glück befindet sich direkt neben dem Anwesen ein Hydrant.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Walpertskirchen, Altenerding, Erding, Buch am Buchrain, Kirchasch und Hörlkofen. Zur Absicherung der Kräfte rückten zwei Rettungswagen des BRK und der Einsatzleiter Rettungsdienst an. Der Einsatz zog sich bis tief in die Nacht. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Frage. Die Kripo Erding ermittelt.

ham