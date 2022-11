Mammutprojekt Kanal- und Wasserleitungsbau: Auf die Walpertskirchener kommt Großes zu

Große anstehende Aufgaben und erfolgreich abgeschlossene Bauprojekte zur Zukunftssicherung: Darüber wurde die Zuhörerschaft bei der Walpertskirchener Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle informiert. © Vroni Vogel

In Walpertskirchen steht das Mammutprojekt Kanal- und Wasserleitungsbau an. Diese Zukunftssicherung werden die Bürger einiges kosten.

Walpertskirchen – Großprojekte wie das neue Kinderhaus in der Ortsmitte, das Gewerbegebiet in Ringelsdorf und das Baugebiet WA3 hat die Gemeinde Walpertskirchen bereits zum Abschluss gebracht. Weitere Mammutmaßnahmen im Kanal- und Wasserleitungsbau zur Zukunftssicherung sind im Gange und werden die Bürgerschaft einiges kosten.

Gemeindechef Franz Hörmann (CSU) gab in der Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle bekannt, dass es zu diesem Themenkomplex voraussichtlich am 26. Januar 2023 einen Informationsabend geben soll. Dabei soll es auch um die finanziellen Belastungen für den Einzelnen gehen. „Die Kosten für die einzelnen Maßnahmen sind immer von der Gesamtheit der Anschließer zu tragen“ und würden das gesamte Versorgungsgebiet betreffen, so Hörmann.

Beim Thema Abwasserbeseitigung müsse man sich auch Gedanken machen, ob eine neue Kläranlage oder der Anschluss an den Zweckverband erfolgen soll. Die betagte kommunale Kläranlage aus den 1970er Jahren wurde in den 1990er Jahren erweitert und 2019 ertüchtigt, die Betriebserlaubnis auf zehn Jahre begrenzt erteilt (wir berichteten). Derzeit wird das Abwassersystem im Bereich Am Hof/Bürgermeister-Renner-Straße erneuert. Die Baustelleneinrichtung erstreckt sich bis zur Bahnhofstraße. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,15 Millionen, wobei man eine Zuwendung von 40 Prozent über die Härtefallförderung erwartet.

Dieser Kanalbau sei aufgrund der beengten Verhältnisse und weil die Arbeiten bis zu 5,50 Meter unter Straßenniveau stattfinden „äußerst schwierig und aufwendig“, so Hörmann. Der Abschluss der Maßnahme mit Asphaltierung soll größtenteils bis Ende November bewerkstelligt werden. Nachdem die Wasserleitung im Abschnitt Am Hof jedoch „teilweise erhebliche Mängel“ aufweise, müsse dieser zwingend im nächsten Jahr erneuert werden. Deshalb soll die Straße erst nach Abschluss des Leitungsbaus 2023 asphaltiert werden.

Die ehemalige Gemeinderätin Katharina Brunnauer verwies in ihrer Wortmeldung auf die irreführende Baustellenbeschilderung und regte an, diese zu verbessern. Ihr Vorschlag wurde aufgegriffen.

In der Januarversammlung soll zudem über die Erweiterung der Nahwärmeversorgung und den weiteren Glasfaser-Ausbau informiert werden, kündigte Hörmann an. Bei diesem eigenwirtschaftlichen Ausbau der Telekom könnten 700 Haushalte kostenlos und ohne Anschlusszwang sowie mit der Auswahlmöglichkeit zwischen vier Anbietern Glasfaser „bis ins Haus“ bekommen.

„Jeder Einzelne ist gefordert“, betonte Hörmann zur Energieversorgung, wobei es vor allem um Einsparungen gehe. Die Gemeinde habe für öffentliche und kommunale Gebäude, darunter Schule, Kindergarten und Bauhof, Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben. Die Verbrauchsstellen würden permanent überwacht. Es gebe Überlegungen zur Reduzierung der Straßenbeleuchtung und zur vorübergehenden Nutzungsaufgabe einzelner Räume. Mit den installierten PV-Anlagen zur gemeindlichen Eigenstromerzeugung decke man derzeit den Strombedarf in einer Größenordnung von rund 200 Haushalten. Untersucht werde, ob man noch eine weitere Anlage auf dem Schuldach anbringen könne. Für einen eventuellen Netzausfall habe die Gemeinde diverse Notfallvorkehrungen getroffen – Notstromaggregate, mobile Stromerzeuger, PV-Anlage mit Stromspeicher.

Weiter beschäftigen wird die Gemeinde auch die Realisierung des Baugebiets WA4, wobei hier „eine verdichtete Bauweise mit deutlich kleineren Grundstücken“ auf den Weg gebracht werden soll, um angesichts immens gestiegener Boden- und Baupreise bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Hörmann informierte hier zum Zeitplan. Den Planungsauftrag für die Erschließung will man 2023 vergeben. Der erste Abschnitt für die Erschließung und den Vergabeprozess soll 2024, der Bau und Verkauf 2025 erfolgen.

Überlegungen zur Nutzung des alten Kindergartens, die Überarbeitung des Flächennutzungsplans und den Grunderwerb nannte der Bürgermeister als weitere Aufgaben fürs nächste Jahr.

