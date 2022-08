Kanalsanierung wird deutlich teurer

Deutlich teurer als gedacht wird die Kanalsanierung in der Gemeinde Walpertskirchen (Symbolbild). © Ralf Hirschberger/dpa

Deutlich teurer als gedacht wird die Kanalsanierung in der Gemeinde Walpertskirchen. Allein für den zweiten Bauabschnitt rechnet man jetzt mit rund einer Million Euro. Diese Steigerung dürfte auch nicht unerhebliche Kosten für die Allgemeinheit mit sich bringen.

Walpertskirchen – Die Sanierung schreitet insgesamt voran. Nach dem bereits abgeschlossenen Bauabschnitt im Ortsteil Neufahrn ist jetzt der zweite Bauabschnitt im Bereich Bürgermeister-Renner-Straße, Bahnhofstraße, Am Hof und Kreuzstraße in vollem Gange. Für die laufende Baumaßnahme habe man eine Kostensteigerung von rund 300 000 Euro in Kauf nehmen müssen, informierte Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) den Gemeinderat. Ursprünglich sei man für den zweiten Bauabschnitt von 700 000 Euro ausgegangen, wobei jetzt mit einer Million kalkuliert werden müsse.

Wegen der grundsätzlichen Enge in dem dicht bebauten Bereich, der schmalen Straßenführung ohne Gehsteig und der vielen Leitungen im Fahrbahnbereich stellt diese Sommerbaustelle für alle Beteiligten inklusive Anwohner eine gewisse Herausforderung dar. Die Fachfirma Wadle Bau wurde damit beauftragt. Diese Kanalsanierung rund um die Bürgermeister-Renner-Straße soll voraussichtlich im November abgeschlossen werden.

Der dritte Bauabschnitt in der Südlichen Dorfstraße beschäftigte den Gemeinderat in seiner Sitzung. Hier hat das Ingenieurbüro Preiss & Schuster einen Vorschlag für ein modifiziertes Trennsystem ausgearbeitet, um den bestehenden Mischwasserkanal in ein zeitgemäßes Trennsystem umzubauen. In diesem Bereich sei genügend Platz für zwei Kanäle. Außerdem liege ein ausreichendes Gefälle vor.

Bei dem modifizierten Trennsystem gehe es in erster Linie darum, durch punktuelle Sanierungen des Bestandskanals und der Neuerrichtung eines Regenwasserkanals zumindest einen Großteil des Regenwassers in den Vorfluter abzuleiten. Für dieses Trennsystem in der Südlichen Dorfstraße sollen nun weitere Untersuchungen erfolgen, wie das Ratsgremium einstimmig beschloss.

Im Herbst will man zum weiteren Vorgehen eine Entscheidung treffen, und es soll auch eine Informationsveranstaltung zum Gesamtprojekt Kanalsanierung stattfinden, zumal die umfassenden Arbeiten für ein intaktes zukunftsfähiges Netz nicht unerhebliche Kosten für die Allgemeinheit mit sich bringen dürften. Die Aufteilung in Mischwasserkanal und Trennsystem im Gemeindegebiet liege derzeit bei jeweils rund 50 Prozent.