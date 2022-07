Vier, die sich jahrzehntelang für ihre Heimat engagiert haben

Teilen

Die Bürgermedaillenträger (sitzend, v. l.) Hans Fertl, Altbürgermeister Georg Heilmeier, Hans Adlberger und Georg Glockshuber wurden von (stehend, v. l.) Kulturreferent Jochen Göß, Laudator Anton Euringer, Bürgermeister Franz Hörmann, Laudator Franz Eisenmann, Vizelandrat Franz Hofstetter, Christa Heilmeier, Vizebürgermeister und Laudator Josef Renner, Christl Fertl, Laudator Anton Wimmer und Kulturreferentin Katharina Fellermeier für ihre Verdienste gewürdigt. © Vroni Vogel

Jahrzehntelanges Engagement wurde in Walpertskirchen gewürdigt. Vier Männer haben die Bürgermedaille verliehen bekommen.

Walpertskirchen – Ehrung für außerordentliches kommunalpolitisches, kirchliches und naturschützerisches Engagement: Walpertskirchens Altbürgermeister Georg Heilmeier (CSU), sein Amtsvorgänger Georg Glockshuber (FW), der ehemalige Kirchenpfleger und CSU-Gemeinderat Hans Adlberger sowie der langjährige Vorsitzende des AK Naturschutz und frühere SPD-Rat Hans Fertl bekamen in einer Festveranstaltung im Gasthaus Büchlmann die Bürgermedaille verliehen. Ihr Schaffen wurde in markanten Reden gewürdigt. Alle hätten sich „mit viel Enthusiasmus“ jahrzehntelang für die Gemeinde eingesetzt, betonte Bürgermeister Franz Hörmann (CSU).

Georg Heilmeier: Gemeindechef mit Herz und Verstand

Laudator Franz Eisenmann illustrierte das Wirken von Altbürgermeister Heilmeier mit Zahlen: 30 Jahre Gemeinderat, davon sechs Jahre Zweiter und 18 Jahre Erster Bürgermeister, 16 Jahre Ortsvorsitzender der CSU, zwölf Jahre Kreisrat, 30 Jahre im Aufsichtsrat der jetzigen VR-Bank Erding, 32 Jahre Vizechef vom Drei-Stern-Club. Zudem halte Heilmaier dem Sportverein seit fast 60 Jahren die Treue, erst als aktiver Fußballer, dann als Jugendtrainer und 2. Fußballabteilungsleiter: „Sogar für WSV-Nachwuchs hast du gesorgt – alle Heilmeiers sind dir in die aufopferungsvolle Vereinsarbeit gefolgt.“

Eisenmann würdigte auch die Verdienste des Altbürgermeisters bei der legendären 1250-Jahr-Feier. Manche würden seitdem sagen: „Walpertskirchen ist koa Ort, sondern a Gfui“ – ein Gemeindechef, der mit Herz und Verstand das Gemeinschaftsgefühl stärkte, für wegweisende Investitionen und solide Finanzen sorgte.

Hans Adlberger: Einsatzbereitschaft, Weitsicht und eine klare Meinung

„Wenn ich nur seine drei intensivsten Ehrenämter zusammenzähle, komme ich auf 82 Jahre“, bilanzierte Vizebürgermeister Josef Renner (CSU) in seiner Laudatio auf Hans Adlberger. Er war von 1972 bis 2002 Gemeinderat, engagierte sich von 1968 bis 1990 im Pfarrgemeinderat und von 1971 bis 1999 in der Kirchenverwaltung, davon 18 Jahre lang als Kirchenpfleger. Außerdem war Adlberger zwei Jahre lang Schöffe am Amtsgericht Erding, 40 Jahre lang Feldgeschworener, fünf Jahre lang stellvertretender BBV-Ortsobmann und einige Zeit Gemeindevertreter in der Molkereigenossenschaft Erding. Adlberger stehe für „Einsatzbereitschaft, Weitsicht und eine klare, geradlinige Meinung“.

Georg Glockshuber: „Ehrung mehrals verdient“

Ortchronist und Bürgermedaillenträger Anton Wimmer hielt die Rede auf Georg Glockshuber. Dieser war für die Freien Wähler von 1978 bis 2008 im Gemeinderat, von 1990 bis 1996 Erster Bürgermeister und von 1996 bis 2002 Kreisrat. Die Kindergartensanierung, der Bau einer zeitgemäßen Schulsportanlage, die Schulerweiterung mit künstlerischer Ausgestaltung des Pausenhofs, das neue Feuerwehrhaus, ein neuer Flächennutzungsplan, entscheidende Weichenstellungen für den Baulanderwerb sowie das Wasser- und Abwassernetz seien während seiner Amtszeit erfolgt.

Wimmer ging überdies auf das frühe ehrenamtliche Engagement des 75-Jährigen ein: Vorsitzender der Katholischen Landjugend (1967-1969), Schützenmeister beim Freischütz (1972-1980), Aktiver bei der Feuerwehr (Leistungsabzeichen Gold) Wimmer: „Du hast die heutige Ehrung mehr als verdient.“

Hans Fertl: Amtszeit „stellt Bundeskanzlerin Merkel in den Schatten“

In einer espritreichen Rede würdigte der ehemalige Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, Anton Euringer, die unermüdliche Arbeit von Hans Fertl, der 40 Jahre lang den von ihm gegründeten Arbeitskreis Naturschutz leitete. „Seine Amtsperiode stellt locker Bundeskanzlerin Merkel in den Schatten, und selbst der Vatikan kann gerade in letzter Zeit nur vor Neid erblassen. Nur beim amtierenden Dalai Lama und der Königin von England musste er sich geschlagen geben“, meinte Euringer grinsend.

Fertl und seine Mitstreiter hätten hart gearbeitet, „um vielen ausgeräumten Gemeindebereichen ein neues, lebendiges Gesicht zu geben“. Der Laudator gratulierte in freundschaftlicher Verbundenheit zum beeindruckenden Lebenswerk.

Die Bürgermedaillenträger dankten vor allem ihren Familien und wichtigen Wegbegleitern.

Die Musik mit dem Orchester Walpertskirchen, dirigiert von Stephan Glaubitz, der Chor mit seinem Leiter Konrad Huber und die Festtagsmusi bereicherten mit schwungvollen Darbietungen die kurzweilige Festveranstaltung, die maßgeblich von den beiden Kulturreferenten Katharina Fellermeier (FW) und Jochen Göß (CSU) organisiert worden war.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Vroni Vogel